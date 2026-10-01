El Ministerio de Gobierno inició el 3º Simposio de Actualización Archivística, con una agenda centrada en inteligencia artificial generativa, ética, protección de datos personales, reconstrucción histórica y organización documental. La actividad se enmarca en el proceso de modernización del sistema archivístico provincial y apunta a actualizar prácticas de trabajo en los archivos públicos.

Durante la apertura, la ministra de Gobierno, Laura Palma, sostuvo que la capacitación resulta necesaria para profesionalizar la actividad. También valoró el trabajo del personal del Archivo General de la Provincia y afirmó: “Son iniciativas muy importantes porque nos permiten seguir capacitándonos y profesionalizando esta actividad”. En la misma línea, destacó el desempeño de los equipos archivísticos y señaló que realizan un trabajo “profesional” y “con responsabilidad”.

Digitalización y acceso

Palma repasó los avances del sistema provincial y mencionó la creación de una página web propia y la incorporación de un gestor documental. Según explicó, esa herramienta permite localizar información a partir de un apellido o del nombre de un documento y acceder a la documentación vinculada con una persona. La ministra indicó además que ya se digitalizaron documentos del período 1980-2004 y que el trabajo continúa para ampliar el registro.

Orden documental y retención

La funcionaria también destacó la aplicación de la tabla de retención documental, presentada en la edición anterior del simposio, como instrumento para ordenar los archivos de las reparticiones estatales y definir qué documentación debe conservarse. En ese punto, afirmó que el proceso mejora el orden interno, favorece el reciclado de documentación que ya no se utiliza y contribuye a la transparencia y a la eficiencia administrativa. Según Palma, la inteligencia artificial ya se aplica en distintos ámbitos y no puede quedar al margen de un trabajo productivo y eficiente.

Trabajo conjunto y reconocimientos

La decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, Miriam Arrabal, destacó el vínculo entre la universidad y el Gobierno provincial para articular conocimiento académico y gestión pública. Señaló que la inteligencia artificial y la digitalización ya son herramientas cotidianas para guardar, ordenar y cuidar documentos, y subrayó la necesidad de garantizar conservación, seguridad, acceso rápido y transparencia de los datos.

En la apertura se entregaron certificados de reconocimiento por buen desempeño archivístico a integrantes del Sistema Provincial de Archivos (Sipar), entre ellas Carolina Vedoya, Ruth Noemí Rojas, Inés Rodríguez, Paola Flores, Romina Frías, Rosana Barrios, Alejandra Godoy Mir y Adriana Castro. También hubo un homenaje post mortem a Víctor Vidable. El simposio tendrá una segunda jornada el 1 de octubre, con foco en formación profesional, preservación documental y mejora de los servicios que los archivos brindan al Estado y a la ciudadanía.