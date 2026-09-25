El Papa iniciará en Buenos Aires su primera visita a la Argentina. La agenda incluye una reunión privada en Casa Rosada y actos en Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando el pontífice arribe desde Montevideo. El mandatario lo esperará al pie del avión para darle la bienvenida al inicio de su primera visita a la Argentina, prevista hasta el miércoles 11.

La agenda incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una gira que combinará actos religiosos y encuentros institucionales. Luego del arribo, el Papa se trasladará a Plaza San Martín, donde realizará una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín y los Ejércitos de la Independencia. Esa actividad está prevista sin la presencia del Presidente.

Encuentro privado Más tarde, León XIV llegará a la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión a solas con Milei a las 17.50, después de la ceremonia oficial de bienvenida. El encuentro tendrá una duración acotada y, una vez finalizado, los integrantes del Gabinete nacional podrán saludar al pontífice. La instancia adquiere relevancia por tratarse del primer contacto formal entre el jefe del Estado argentino y el líder de la Iglesia católica durante esta visita.

Recepción institucional A las 18.30, el Papa participará de una recepción institucional en el Palacio Libertad, con legisladores, integrantes de la Corte Suprema, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático. Según la organización que prepara el Gobierno, el esquema será similar al de una Asamblea Legislativa, con presencia de los tres poderes del Estado. No está prevista la participación de dirigentes de la CGT ni de representantes del empresariado en esa recepción.

La exclusión de esos sectores responde a que el pontífice tendrá encuentros específicos con ellos durante los días siguientes, de acuerdo con la agenda en preparación. Por el momento, tampoco se contempla una conferencia de prensa, aunque algunos detalles organizativos siguen en definición. La visita se extenderá por cuatro días y, antes de partir hacia Perú el 11 de noviembre, incluirá pasos por Córdoba y Luján.