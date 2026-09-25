La Legislatura aprobó los nombramientos de Rivas, Achem, Genest y Peri. Los cargos habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura a comienzos de junio.

La Cámara de Diputados de San Juan dio este jueves el paso final para cubrir cuatro vacantes en la Justicia provincial y aprobó las designaciones de Daniela Rivas, Ignacio Achem, Alejandro Genest y Yanina Peri. Los cuatro nombres habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura a comienzos de junio y aguardaban la definición legislativa desde hace aproximadamente tres meses y medio.

Con la votación parlamentaria quedaron habilitados cargos de relevancia dentro de la estructura judicial, en un esquema que combina fueros laborales, penales, de paz y de protección de personas con representación especial. Rivas asumirá como jueza de la Sala II de la Cámara Laboral, Achem será incorporado a la Fiscalía de Cámara, Genest ocupará una vocalía en la Cámara de Apelaciones de Paz y Peri se desempeñará como Asesora de Menores e Incapaces.

Trayectoria judicial En el caso de Daniela Rivas, la designación consolida una carrera desarrollada dentro de la Justicia laboral. Hasta ahora se desempeñaba como secretaria de la Sala II de la Cámara Laboral, dependencia que antes encabezó Guillermo Baigorrí, hoy Fiscal General. Su vínculo con el fuero comenzó en 2020, después de haber estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde también realizó una pasantía en la Sala X de la Cámara del Trabajo. Luego de recibirse trabajó como abogada en un estudio especializado en cuestiones laborales y, tras regresar a San Juan en 2006, fue asesora municipal e ingresó al Poder Judicial por concurso en 2015.

Desde entonces pasó por distintos cargos en el fuero del trabajo: fue escribiente del Primer Juzgado de Trabajo, proyectista y luego cumplió funciones vinculadas al área de conciliación de la Oficina Judicial Laboral. Su trayectoria también incluyó actividad docente en la Universidad de Congreso y, hasta su reciente nombramiento, se desempeñaba como profesora adjunta en la Universidad Nacional de San Juan.

Perfil político y administrativo El recorrido de Alejandro Genest presenta una trayectoria distinta, ya que no se desarrolló previamente dentro de Tribunales. Egresado de la Universidad Católica de Cuyo en 2000, llegará a la Cámara de Apelaciones de Paz para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de Juan Luis Romero. Desde diciembre de 2023 se desempeñaba como secretario del bloque de la Cámara de Diputados y también actuaba como apoderado del Partido Bloquista.

Su experiencia incluye además participación en el Estudio Genest y Asociados y distintos cargos en la administración pública. Entre 2019 y 2023 fue director asesor técnico de la Municipalidad de Zonda; entre 2015 y 2019 integró el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras como director y vocal; y entre 2004 y 2007 fue asesor del intendente de la Ciudad de San Juan en el área de Ejecuciones Judiciales. En 2003 había ocupado la jefatura de asesores de la Secretaría de la Producción del Ministerio de Economía y Producción provincial.

Ministerio Público Fiscal Ignacio Achem también llega al nuevo cargo después de varios años de actividad en el Ministerio Público Fiscal. Se recibió de abogado en 1994 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo y ejerció la profesión de manera particular durante 23 años antes de incorporarse a la función pública. Su ingreso al Ministerio Público Fiscal se produjo en 2017, cuando fue designado fiscal de primera instancia.

Desde entonces pasó por la Unidad de Flagrancia, las antiguas Fiscalías de Instrucción y Correccionales, la Fiscalía de Menores y el ACVIG. Antes de la designación aprobada este jueves, se desempeñaba como coordinador de la Unidad Fiscal Genérica. Desde ese rol intervino en distintas investigaciones, entre ellas las vinculadas con amenazas de bomba. Además, fue asesor de la Convención Nacional Constituyente realizada en Santa Fe en 1994, síndico de Decsa SA en San Juan entre 2001 y 2002, profesor en la Universidad Católica de Cuyo y docente de la materia Práctica Procesal Penal en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de esa institución, en la Escuela de Policía.

Protección de menores e incapaces Yanina Peri completará la nómina y tendrá a su cargo un área vinculada con la protección y representación jurídica de sectores especialmente protegidos por la legislación. Hasta ahora se desempeñaba provisoriamente al frente de una Asesoría Oficial de la Segunda Circunscripción Judicial, con jurisdicción sobre Jáchal e Iglesia, donde estaba a cargo de la Asesoría Oficial N.º 6. Ese organismo interviene en cuestiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o capacidad restringida y personas mayores.

Peri obtuvo el título de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba en 2011. Antes de ingresar al Poder Judicial combinó el ejercicio profesional con la docencia en estudios jurídicos de Córdoba y San Juan y como profesora adjunta de la carrera de Abogacía de la Universidad de Congreso. Su ingreso a Tribunales de San Juan fue en 2021, como escribiente en la Asesoría Oficial N.º 4; en 2022 pasó a la UFI ANIVI; y luego asumió como ayudante fiscal de la UFI del Norte hasta febrero de 2026, en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial.