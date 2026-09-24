El presidente de CAPRIMSA participó de ESNAV Buenos Aires 2026 y expuso ante empresarios de la industria naval sobre el escenario minero de la provincia. Señaló que el desarrollo del cobre puede generar oportunidades para distintas cadenas productivas y advirtió que la falta de infraestructura ferroviaria y de un puerto con mayor calado puede condicionar la salida de la producción hacia Rosario.

Por Omar Andrada

El potencial minero de San Juan comenzó a ser observado desde sectores productivos que tradicionalmente no estuvieron vinculados con la actividad. Ese fue uno de los ejes que Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), llevó este miércoles a ESNAV Buenos Aires 2026, un encuentro relacionado con la industria naval y su entramado empresarial.

Godoy fue convocado para participar de una mesa de exposición en la que compartió el escenario con representantes del sector naval y otros referentes empresariales. Su intervención estuvo centrada en explicar cómo funciona el ecosistema minero sanjuanino, cuáles son los proyectos que se encuentran en desarrollo y, especialmente, qué perspectivas abre el crecimiento de la producción de cobre.

Según explicó, la invitación surgió a partir del interés de empresarios de la industria naval por conocer otras actividades capaces de generar demanda para sus talleres, astilleros y proveedores.

El dirigente sostuvo que existe una fuerte preocupación dentro de ese sector por la caída en la construcción de embarcaciones pequeñas y por la necesidad de encontrar nuevos mercados que permitan aprovechar las inversiones y capacidades instaladas.

En ese contexto, la minería apareció como una actividad con potencial para generar nuevos vínculos con la industria nacional.

El cobre sanjuanino y la mirada puesta en Rosario

Uno de los puntos centrales de la exposición de Godoy fue la importancia que tendrá la infraestructura para acompañar el desarrollo de los grandes proyectos cupríferos de San Juan.

El presidente de CAPRIMSA puso especial énfasis en la relación que podría establecerse entre la producción minera sanjuanina y el puerto de Rosario, particularmente por las necesidades logísticas que tendrá el transporte de grandes volúmenes de cobre.

Según explicó, la definición sobre las obras de infraestructura portuaria está estrechamente vinculada con las expectativas que genera la futura producción minera de San Juan.

En ese sentido, planteó un interrogante que, según contó, aparece recurrentemente en las conversaciones con empresarios de la región: qué debe ocurrir primero, la infraestructura o la definición concreta de los proyectos mineros que utilizarán esa infraestructura.

Para Godoy, el desarrollo del cobre sanjuanino debería ser pensado junto con las obras necesarias para garantizar su salida al mercado.

El dirigente también señaló que el puerto rosarino necesita resolver cuestiones vinculadas con el calado para poder recibir embarcaciones de mayor porte, una infraestructura que considera estratégica ante el crecimiento que podría experimentar el comercio exterior asociado al cobre.

Sin tren, San Juan perdería parte de la cadena de valor

Godoy planteó además una de las principales preocupaciones del empresariado minero sanjuanino: la ausencia de un sistema ferroviario que conecte la provincia con los principales corredores de exportación.

A su entender, si el cobre termina saliendo por Chile a través de un mineroducto, San Juan podría perder una parte importante de los beneficios económicos asociados a la cadena logística y de proveedores.

Estimó que la construcción de una infraestructura ferroviaria demandaría varios años y sostuvo que, mientras tanto, una alternativa de salida hacia Chile podría terminar desplazando parte de la actividad que podría generarse en el corredor Jáchal-Rosario.

“La cadena de valor” es, para Godoy, uno de los aspectos fundamentales que debe tenerse en cuenta al analizar el impacto de la minería.

En ese sentido, puso como ejemplo la experiencia chilena, donde la actividad minera se encuentra acompañada por un entramado de infraestructura y proveedores que multiplica el impacto económico más allá de la extracción del mineral.

“San Juan no es la salvación de la Argentina”

Durante su exposición, Godoy también marcó diferencias con la idea de presentar a San Juan como la futura solución para los problemas económicos del país a partir del desarrollo minero.

El titular de CAPRIMSA sostuvo que la provincia debe ser considerada un eslabón dentro de una matriz productiva nacional, y no como la única actividad capaz de impulsar el crecimiento argentino.

En esa línea, planteó la necesidad de integrar la minería con otras actividades económicas, particularmente la agroindustria y la energía.

“San Juan tiene que colaborar a una matriz que es la minería y que colabora con el sector agroindustrial”, fue uno de los conceptos que transmitió durante su exposición.

Para Godoy, el desafío pasa por construir una estrategia productiva que permita complementar los distintos sectores y aprovechar las capacidades de cada región.

El reclamo por una política minera federal

Otro de los planteos realizados por el dirigente empresarial estuvo relacionado con la necesidad de una mirada federal sobre la minería.

Godoy consideró que San Juan necesitará un fuerte liderazgo político para articular los distintos intereses vinculados con el desarrollo de los proyectos mineros, la infraestructura y la participación de los proveedores locales.

En ese sentido, sostuvo que el gobernador Marcelo Orrego deberá tener un rol importante en la articulación de la política minera provincial y en las conversaciones con Nación y otras jurisdicciones.

Para CAPRIMSA, el objetivo debe ser que el crecimiento de la actividad se traduzca en oportunidades concretas para las empresas sanjuaninas.

Godoy remarcó que su visión es que el empresario debe ser “sanjuanino y después argentino”, en referencia a la necesidad de fortalecer primero el entramado local de proveedores.

Un nuevo paso hacia Rosario

La participación en ESNAV Buenos Aires 2026 se produjo en el marco de una agenda que llevará nuevamente a Godoy a la región de Rosario.

El dirigente tiene previsto participar de una actividad en el puerto de San Lorenzo, convocada por representantes del parque industrial, el gobierno y autoridades portuarias, donde volverá a exponer sobre las perspectivas de la minería sanjuanina.

Godoy explicó que este tipo de invitaciones muestran un creciente interés de sectores productivos de otras provincias por conocer qué puede generar el desarrollo minero de San Juan.

En particular, mencionó el interés existente en sectores metalmecánicos, industriales y portuarios de Córdoba y Santa Fe, que buscan anticiparse a la demanda que podría generar el crecimiento de los grandes proyectos mineros.

La minería como motor de una nueva cadena productiva

Para el presidente de CAPRIMSA, el desafío no consiste solamente en extraer minerales, sino en construir alrededor de esa actividad una cadena de valor nacional capaz de generar empleo, inversiones y oportunidades para empresas de distintos sectores.

En esa mirada, el cobre ocupa un lugar central por la magnitud de los proyectos que avanzan en San Juan y por el impacto que podría tener su producción sobre la logística, los puertos, el transporte, la industria metalmecánica y los proveedores de servicios.

Godoy también confirmó que CAPRIMSA continuará participando de foros y rondas de negocios nacionales vinculados con la minería y el desarrollo industrial.

Su objetivo, explicó, es llevar la mirada de los proveedores sanjuaninos a esos espacios y evitar que el crecimiento de la minería sea pensado exclusivamente desde las grandes inversiones.

El planteo de fondo es que el verdadero impacto del cobre para San Juan no estará solamente en el mineral extraído, sino en todo lo que pueda desarrollarse alrededor de esa producción.