La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a diputados nacionales, convocó a Veteranos de Guerra de Malvinas para que realicen aportes al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, y la directora de Culto y ONG’s, Marta Picón, mantuvo un encuentro con Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM).





Durante la reunión, las autoridades explicaron el proceso de tratamiento del proyecto y convocaron a los veteranos a presentar sus opiniones, sugerencias y consideraciones sobre la iniciativa.





El objetivo es que sus aportes puedan ser incorporados al análisis que realizan las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.





La convocatoria abre una instancia para que puedan elaborar y acercar sus propuestas antes de las próximas etapas del tratamiento legislativo.





Los diputados nacionales señalaron que quienes quieran participar podrán expresar sus opiniones en reuniones virtuales o presentar un escrito con sus aportes al proyecto.





La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo nacional, busca establecer un régimen integral para la defensa de la soberanía argentina, la protección de sus intereses vitales y estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.





El proyecto comenzó a ser tratado el 30 de septiembre en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.





En este marco, la convocatoria realizada desde San Juan busca generar un espacio de participación para que los Veteranos de Guerra de Malvinas puedan acercar su experiencia y sus consideraciones sobre una iniciativa vinculada con la soberanía nacional.





La participación podrá concretarse durante las próximas instancias de análisis, de acuerdo con los mecanismos que se habiliten para recibir los aportes de los distintos sectores.