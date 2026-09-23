La Cámara alta sesionará este jueves 24 de septiembre con dos proyectos. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA llegará con modificaciones y el de Zona Fría sin apoyos suficientes.

El Senado resolvió ir al recinto este jueves 24 de septiembre desde las 12.00 con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la modificación al Régimen de Zona Fría. La decisión se tomó después de una reunión de Labor Parlamentaria que se extendió por más de una hora y dejó a esos dos expedientes como los únicos puntos del temario. El primer proyecto llegará con cambios en el proceso de remoción del Directorio de la entidad monetaria.

La reunión contó con la presencia de Agustín Giustinian, secretario parlamentario; Dolores Martínez, prosecretaria parlamentaria; y los jefes de bloque Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Martín Goërling (Pro), Flavia Royón (Primero los Salteños), Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Fernando Salino (Justicia Social Federal). También participaron las senadoras Juliana di Tullio (Justicialista) y Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz).

Cambios en el BCRA

Según confirmaron a parlamentario.com, la media sanción aprobada el pasado 26 de agosto sufrirá cambios en la mayoría requerida para la remoción del Directorio del BCRA, prevista en el artículo 3. La nueva versión que saldrá del Senado establecerá la necesidad de una mayoría absoluta. “Dos tercios requiere la modificación de la Constitución Nacional, no nos parece establecer esa mayoría para cambiar un director”, explicaron fuentes citadas por ese medio. Además, el texto mantendrá la atribución exclusiva del Senado para debatir nombramientos y remociones.

El despacho también incorporará la obligación de enviar los pliegos dentro del mismo año legislativo cuando las designaciones se hagan en comisión. En el bloque oficialista confían en aprobar el proyecto con 47 votos, por lo que la Cámara de Diputados debería reunir más de 170 votos para sancionar el dictamen de origen. Ese dato marca el margen político con el que llegará la iniciativa al recinto y anticipa una negociación posterior entre ambas cámaras.

Zona Fría y apoyos ausentes

El segundo punto del temario será el proyecto de cambios al Régimen de Zona Fría, que saldría igual al aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de mayo. Sin embargo, La Libertad Avanza ya sabe que no cuenta con el apoyo de los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, ni de los pampeanos Daniel Kroneberger y Andrea Cristina (Pro). Esa misma posición anunciaron los senadores patagónicos Edith Terenzi, de Chubut; Natalia Gadano y José María Carambia, de Santa Cruz; la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; y el radical Maximiliano Abad.

Con ese cuadro, la sesión de este jueves 24 de septiembre quedará concentrada en dos expedientes y en definiciones que afectan tanto al funcionamiento institucional del BCRA como al esquema de subsidios energéticos alcanzado por el Régimen de Zona Fría. El resultado de la votación en el Senado definirá si los textos avanzan con cambios propios o si vuelven a la Cámara baja para su revisión final.