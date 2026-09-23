La Cámara de Diputados de San Juan realizará este jueves 24 de septiembre, desde las 9.00, la Décima Sesión Ordinaria del período legislativo 2026. En la jornada, el cuerpo legislativo analizará proyectos con despacho de comisión, iniciativas para su ingreso y comunicaciones particulares.

Uno de los puntos centrales será la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Los legisladores pondrán a consideración las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura para designar un Fiscal de Cámara, un Asesor de Menores e Incapaces, un Juez de Cámara de Apelaciones Laboral Sala II y un Juez de Cámara de Apelaciones de Paz. La definición de esos cargos resulta relevante para el funcionamiento de tribunales con competencia en materia penal, laboral y de paz.

Acuerdos institucionales También se tratarán convenios vinculados con políticas para niñas, niños y adolescentes. Entre ellos figura el Convenio Marco de Colaboración suscripto en julio de 2026 entre la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Gobierno provincial, orientado a capacitación, cooperación y difusión de derechos y garantías. Además, se analizará un Memorándum de Entendimiento entre UNICEF y el Gobierno de San Juan, con anexos, para promover acceso equitativo a servicios de salud física, nutricional y bienestar emocional.

En la misma sesión se considerarán adendas a los Convenios de Cooperación Área de Género 2026 celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los 19 municipios de la provincia. En materia de Seguridad, el bloque Bloquista propuso imponer el nombre Comisario Inspector Jorge Carvajal al Puesto de Bomberos ubicado en Las Flores, departamento Iglesia, como reconocimiento a su trayectoria. También se debatirá un proyecto del bloque Mejor Nosotros para otorgar el Diploma al Mérito a Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Germán Videla.

Agenda legislativa La sesión incluirá una serie de declaraciones de interés sobre actividades educativas, científicas, culturales, sociales y deportivas. Entre ellas figuran el II Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Agrimensoras 2026, el Festival y Gala del Ballet Suyay, el Encuentro Provincial Horizonte Joven II, el Día Provincial del Gamer y la 18° Caminata Nacional por el Alzheimer. También se pondrán en debate la muestra “Sismografía 1944. Experiencia Escénica de Memoria e Identidad Sanjuanina”, el 7° Encuentro Violetita y el XXVI Encuentro Nacional y XVIII Encuentro Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería (EMCI 2027).

Ingresos y comunicaciones Entre los proyectos que ingresarán a comisión figura una iniciativa del Poder Ejecutivo para sustituir integralmente la Ley N° 583-A, correspondiente al Régimen de Regularización Dominial. También se incorporarán un convenio técnico entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el INTA, una modificación de la Ley N° 1810-A sobre disposición final de cosas inmuebles peligrosas y un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Congreso. La sesión podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados de San Juan.