La diputada nacional por San Juan Nancy Picón confirmó que legisladores de distintos bloques trabajan en un proyecto de ley para dejar atrás la emergencia en discapacidad y crear un sistema permanente con fondos asegurados y reglas de actualización. La iniciativa prevé que la Cámara de Diputados emita dictamen y la trate en el recinto durante octubre.

En diálogo con Radio Sarmiento, Picón explicó que el texto fue redactado por legisladores de varios espacios políticos junto con prestadores y familias de personas con discapacidad. Según señaló, el objetivo es evitar que el sector dependa de prórrogas sucesivas que vencen y deben renovarse en el Congreso.

El proyecto lleva por nombre Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad. Uno de sus ejes es obligar al Estado a cancelar las deudas con los prestadores, con fechas de pago públicas y previamente conocidas. Picón sostuvo que el Gobierno nacional dice tener los fondos reservados para esa obligación.

Aranceles y prestaciones La propuesta también plantea actualizar los aranceles y el nomenclador, es decir, el listado oficial de precios y prestaciones reconocidas, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La diputada indicó que hoy algunos prestadores esperan entre 90 y 120 días para cobrar, un plazo que, según su planteo, se vuelve crítico frente a la inflación.

El texto incorpora además garantías para el acceso a la pensión por discapacidad para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplan los requisitos. También permite cobrar esa pensión y trabajar en forma registrada al mismo tiempo, siempre que el salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos. Picón agregó que el proyecto suma capacitación obligatoria para quienes acompañan y atienden a personas con discapacidad, incentivos para la contratación y mecanismos de control sobre el uso de los fondos.

Apoyos y próximos pasos La diputada sanjuanina detalló que en la redacción participaron legisladores de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, además de reuniones con prestadores y familias. Sobre La Libertad Avanza, dijo que todavía no habló en particular con los diputados sanjuaninos Abel Chicon y José Peluc, aunque confía en que el espacio acompañe la iniciativa tras los encuentros ya realizados.

Picón también señaló que quien encabezó las últimas reuniones técnicas fue Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. El próximo paso es reunir las firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría y, si ese objetivo se cumple, llevar el proyecto al recinto en los primeros días o a mediados de octubre. Si se aprueba, el Presupuesto nacional deberá incluir cada año los fondos para discapacidad sin depender de decisiones puntuales de cada gestión.