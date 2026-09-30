El secretario nacional de Discapacidad sufrió lesiones múltiples y quedó internado en el Hospital Pirovano. Su gestión comenzó este lunes, en medio de la auditoría de pensiones por invalidez laboral.

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió este lunes un grave accidente vial mientras se trasladaba en moto y permanece internado con múltiples fracturas, aunque sin consecuencias neurológicas informadas. El hecho ocurrió pocas horas después de su asunción al frente del organismo, lo que abrió interrogantes sobre la continuidad de su gestión en el corto plazo.

Fuentes oficiales señalaron que el funcionario sigue internado en el Hospital Pirovano, bajo observación médica y a la espera de una nueva evaluación. Esa revisión definirá la evolución de las lesiones y, según se informó, también la posibilidad de que continúe en el cargo.

Designación y contexto Di Liscia había asumido esta semana como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, luego de ser designado por el Gobierno tras la renuncia de Alejandro Vilches. Su llegada se produjo en un escenario atravesado por controversias vinculadas con los recortes y las auditorías de prestaciones del sector.

De acuerdo con lo informado por la Casa Rosada, el nuevo funcionario tiene vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y combina experiencia en la gestión pública y en el ámbito privado. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entidad que cuenta con más de 2,2 millones de afiliados, y antes se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Auditoría y objetivos Al anunciar su designación, el Ministerio de Salud indicó que la gestión de Di Liscia tendrá como objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control del organismo y garantizar una administración eficiente de los recursos. En ese marco, el Gobierno anticipó que continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el propósito de detectar irregularidades y revisar beneficios que hubieran sido otorgados de manera fraudulenta.

La revisión de las pensiones y la definición sobre la continuidad de Di Liscia quedan ahora sujetas a la evolución médica del funcionario. Hasta que haya una nueva evaluación, la Secretaría Nacional de Discapacidad seguirá en un escenario de transición, condicionado por una agenda administrativa atravesada por el control de prestaciones y el uso de recursos públicos.