El jefe de Asesores de Orrego vinculó ese escenario con más obras, salud y conectividad. También destacó un financiamiento de US$600 millones para infraestructura.

El jefe de Asesores del gobernador Marcelo Orrego, Rodolfo Colombo, sostuvo que San Juan podría incorporar hasta 100.000 habitantes en un proceso asociado al desarrollo minero y afirmó que la provincia debe anticipar esa expansión con infraestructura, servicios y conectividad. En declaraciones al programa Siempre con Vos, de Telesol, también destacó la obtención de un financiamiento por US$600 millones que, según señaló, se destinará principalmente a obras públicas.

Colombo enmarcó ese planteo en la necesidad de preparar a la provincia para la expansión de los grandes proyectos mineros. Entre las prioridades mencionó rutas, viviendas, salud y conectividad, además de la generación de empleo vinculada a la actividad. “Esto es lo que va a generar un efecto multiplicador muy bueno”, afirmó el funcionario al referirse al destino de los fondos.

Financiamiento y obras

El funcionario atribuyó el acceso al crédito a las condiciones fiscales de la gestión provincial y aseguró que la tasa obtenida fue inferior a la que, según su planteo, habría logrado el Estado nacional en un escenario similar. También diferenció ese préstamo de los recursos vinculados al proyecto Vicuña, al señalar que tendrán un mecanismo específico de desembolso. Según explicó, esos fondos comenzarán a ingresar cuando se acuerde el esquema previsto y estarán atados al avance de las obras y a sus certificaciones.

En ese marco, mencionó como primera obra planteada por el gobernador la intervención sobre la Ruta 40 Norte hacia Jáchal. “Se va avanzando en la obra, se concreta la obra y se va entregando el dinero”, explicó, al describir un esquema de pago vinculado a la ejecución efectiva de los trabajos. Colombo también remarcó que la planificación deberá contemplar el crecimiento poblacional que, según su proyección, podría acompañar la expansión minera.

Proyección minera y empleo

Durante la entrevista, el jefe de Asesores puso el foco en el cobre y en la posición de San Juan dentro de la transición hacia nuevas formas de movilidad y la electromovilidad. Valoró, además, que Orrego haya sido elegido para presidir el Consejo de la Mesa del Cobre y sostuvo que la participación del mandatario en foros internacionales permite instalar la realidad minera provincial ante inversores y autoridades. En esa línea, afirmó que el desarrollo de los proyectos podría generar una demanda laboral significativa y convocó a priorizar a los sanjuaninos en ese proceso.

“Los que vengan de afuera o del mundo, bienvenidos, pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad es para los sanjuaninos”, sostuvo Colombo. También incluyó entre las condiciones para aprovechar esa expansión la capacitación de proveedores, trabajadores, gobiernos y distintos sectores de la sociedad. En paralelo, remarcó que la provincia deberá reforzar servicios de salud, caminos y otras obras si se concreta el escenario de crecimiento que describió.

Reforma electoral y prevención climática

La entrevista también incluyó definiciones sobre la reforma electoral provincial. Colombo confirmó que el Gobierno trabaja en proyectos que enviará a la Cámara de Diputados y ratificó que entre las prioridades figura la implementación de la boleta única, sistema que, según dijo, agilizaría la votación y daría mayor claridad al momento de expresar preferencias. Agregó que una de las alternativas bajo análisis es usar una boleta para gobernador y diputados provinciales y otra para intendentes y concejales, aunque aclaró que se trata de una posibilidad en estudio.

Finalmente, se refirió a la preparación de la provincia ante el fenómeno de El Niño, que podría modificar las condiciones climáticas habituales y elevar las precipitaciones. Señaló la creación del COPRE y el trabajo coordinado entre la Provincia, los municipios y distintas instituciones para prevenir y responder ante emergencias. También advirtió sobre eventuales consecuencias sanitarias, como un aumento de enfermedades como el dengue, y cerró con un llamado a reforzar medidas preventivas y el cuidado del agua potable.