La actual jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura riojana ocupará la vacante dejada por Juan Carlos Pagotto. Su jura está prevista para la próxima sesión, aún sin fecha.

Tras la muerte del senador oficialista Juan Carlos Pagotto, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que su reemplazo en la Cámara alta será la actual jefa de La Libertad Avanza en la Legislatura riojana, Claudia Cecilia López. Se trata de una contadora con trayectoria en la política provincial y con buena consideración técnica, según el texto original. Su incorporación al Senado se concretará en la próxima sesión, todavía sin fecha confirmada.

La trayectoria de López incluye una etapa de cercanía con el gobernador riojano Ricardo Quintela, a quien el material describe como entonces intendente capitalino. Según ese repaso, durante años fue una dirigente leal al mandatario provincial, pero en la actualidad se ubica en la vereda opuesta y cuestiona con dureza su política impositiva y de gasto. Ese giro político explica parte de la relevancia de su llegada a la Cámara alta, en un distrito donde las alianzas y los reemplazos legislativos siguen bajo atención.

Perfil político y legislativo

Desde el entorno provincial recordaron el abrazo entre Quintela y López cuando ella asumió su banca en la Legislatura por La Libertad Avanza. El material también menciona su rol empresarial, su tarea docente y su vínculo con el mundo de las estaciones de servicio, una actividad asociada a su entorno familiar. En la Legislatura riojana, conduce una bancada de cuatro integrantes junto a Andrea Juárez, Diego Molina y Facundo Romero.

La legisladora integra cinco comisiones: Legislación General y Asuntos Municipales; Vivienda, Urbanismo y Tenencia de la Tierra; Derechos Humanos, Garantías y Trabajo; Género y Diversidad; y Derechos de los Usuarios, Consumidores y Organizaciones. En la elección de 2023, figuró segunda en la lista, pero solo ingresó Pagotto, por la banca de la minoría. El reemplazo vuelve a poner en discusión la suplencia y la aplicación de la ley de cupo, según el texto original.

Debate por el endeudamiento

Días atrás, en la última sesión de la Legislatura riojana, López intervino en el debate sobre endeudamiento. Allí sostuvo: “Usan causas nobles, pero a veces no se fijan en los errores que cometen en el riesgo crediticio. Si hoy pueden bajar la tasa del financiamiento en 20 puntos, estaban teniendo tasas usurarias. También hubo error en los márgenes que dieron en las tarjetas de crédito. Son culpas compartidas entre las gestiones bancarias y la forma en la que la gente se financia”.

En ese mismo tramo, cuestionó al oficialismo provincial al preguntar: “¿El banco cobra tasas del 20 más y ahora dicen que la gente está endeudada?”. También afirmó: “Tienen que pelear para que saquen los impuestos. En cada préstamo está el impuesto a los Sellos, pero a ustedes todo le viene bien, porque es recaudación. Eso no les calienta, pero después hablamos que la gente no puede pagar”. Al cerrar su exposición, advirtió: “Si no nos sinceramos, La Rioja no sale adelante, pero nos tenemos que sincerar”, y agregó que el peronismo gobierna la provincia “hace 40 años”.

Vacante y sucesión

Pagotto era un senador cercano a los hermanos Martín y Lule Menem y respondía políticamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, presidía la comisión de Acuerdos del Senado, por donde pasan los pliegos judiciales, incluidos los de la Corte, y también ascensos militares y diplomáticos. Su fallecimiento dejó vacante una banca relevante dentro de la estrategia legislativa oficialista.

La jura de Claudia Cecilia López deberá realizarse en la próxima sesión, aún sin fecha. En ese recinto compartirá espacio con la senadora justicialista Florencia López, con quien tiene un vínculo familiar: es prima hermana de su padre. Si hubiera un cambio en esa secuencia de reemplazos, el siguiente en la lista sería el abogado Alejandro Antúnez, una variable que sigue bajo observación en La Rioja.