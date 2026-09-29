El siniestro ocurrió este lunes por la noche en la Cuesta de Las Vacas. No hubo heridos y las causas siguen bajo investigación.

Un camión que transportaba pulpa volcó este lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 141, en inmediaciones de la Cuesta de Las Vacas, y provocó el derrame de combustible y parte de la carga. El vehículo se salió de la calzada y terminó sobre uno de sus laterales, según las primeras informaciones. El hecho obligó a desplegar tareas de control en la zona para contener el líquido derramado y ordenar la circulación.

Las circunstancias que derivaron en el vuelco todavía son materia de investigación. Una de las versiones que circuló en el lugar indica que el conductor habría mantenido una discusión con su acompañante y que, en ese contexto, perdió el control del camión. Esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y, por lo tanto, no puede considerarse acreditada.

Al intentar regresar a la calzada, el vehículo habría terminado volcado, de acuerdo con esa misma versión preliminar. El derrame se produjo desde el tanque de combustible y también parte de la pulpa quedó esparcida en la zona. La situación generó intervención de personal de seguridad y de control vial, con el objetivo de asegurar el sector y evitar nuevos riesgos sobre la ruta.

No se registraron víctimas ni personas heridas, según las primeras informaciones disponibles. Ese dato resulta central para dimensionar el alcance del siniestro, que por el momento se limita a daños materiales y a la afectación de la traza vial. La carga transportada y el combustible derramado obligaron a trabajar sobre el área comprometida para reducir el impacto sobre la circulación.

Las tareas en el lugar continúan orientadas a establecer cómo ocurrió el accidente y a retirar los riesgos derivados del vuelco. Hasta que concluya esa labor, la variable a seguir es el estado de la ruta y la confirmación oficial de las causas del siniestro.