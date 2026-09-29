El hecho ocurrió en Barking Burger y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El propietario dijo que es la cuarta vez que el local sufre un robo.

Un delincuente ingresó a Barking Burger, en Santa Lucía, robó el dinero de la caja y se llevó el celular que utilizaba el comercio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y, según las imágenes difundidas, duró menos de un minuto.

El local está ubicado sobre Hipólito Yrigoyen. En el video se observa cómo el sujeto entra al comercio y se dirige de inmediato al sector de la caja, donde toma el dinero disponible. Luego sustrae el teléfono celular y abandona el lugar.

El propietario decidió publicar el material en redes sociales y señaló que se trata de la cuarta vez que el negocio sufre un robo. Al compartir las imágenes, expresó: “Es un bajón tener que subir este tipo de cosas pero también es muy cansador quedarse callado”.

En su mensaje, también sostuvo que detrás del funcionamiento diario del local hay esfuerzo de trabajadores, familias y proveedores. En esa misma línea, afirmó: “Da bronca y mucha impotencia”, al referirse a la reiteración de estos episodios para los comerciantes.

Nuevo contacto Además del dinero sustraído, el robo dejó al comercio sin el número telefónico que usaban habitualmente para comunicarse con los clientes. Por ese motivo, Barking Burger informó un nuevo número de contacto: 2644896109.