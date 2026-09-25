El hecho ocurrió en el Puesto Sanitario Agustín Roscelli, en La Puntilla. El centro de salud quedó cerrado por tiempo indeterminado.

Durante la noche del miércoles, delincuentes ingresaron al Puesto Sanitario Agustín Roscelli, en La Puntilla, Caucete, tras hacer un boquete en el techo del edificio. El episodio afectó a un centro de salud que cumple funciones de atención básica para vecinos de la zona.

Según relató una vecina del lugar, los autores del robo aprovecharon la abertura para entrar al establecimiento y sustraer distintos elementos. La mecánica del ingreso da cuenta de un acceso forzado que dejó al puesto sanitario expuesto durante horas de menor circulación.

Los elementos sustraídos

De acuerdo con lo informado por Radio Caucete, entre los objetos robados figuran un equipo de aire acondicionado, medicamentos y otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del puesto. La sustracción de insumos médicos y equipamiento básico impacta de manera directa en la capacidad operativa del centro.

El hecho dejó al establecimiento sin parte de los recursos que utiliza para brindar atención a los vecinos de la zona. En ese contexto, se informó a los habitantes de La Puntilla que el Puesto Sanitario Agustín Roscelli permanecerá cerrado por tiempo indeterminado.

Estado del servicio

Por el momento no se informó el alcance total de los daños ni si hubo intervención policial o medidas de resguardo posteriores. La continuidad del cierre dependerá de la evaluación de las pérdidas y de la reposición de los elementos sustraídos.