Una usuaria detectó una maniobra que buscaba obtener un código de verificación por videollamada. La secuencia fue difundida como advertencia sobre una estafa en circulación.

Una consulta por la venta de un auto publicado en Mercado Libre derivó en un intento de tomar el control de una cuenta de WhatsApp mediante una videollamada y un pedido de código de verificación. La maniobra fue relatada en redes sociales por una usuaria que advirtió a otros potenciales vendedores sobre el procedimiento. El caso sirve como referencia para identificar una modalidad que se apoya en la confianza inicial del contacto comercial.

Según contó en un video, el supuesto comprador dijo que era una persona con discapacidad y que no podía trasladarse hasta el lugar donde estaba el vehículo. También aseguró que su esposa iría sola a verlo, pero que antes quería hacer una videollamada con la vendedora para conocer a quienes la recibirían. El argumento apuntaba a generar una situación de aparente normalidad antes de avanzar con el siguiente paso.

Cuando intentó concretar la comunicación, el hombre planteó un supuesto inconveniente entre los teléfonos, al mencionar que ella usaba un iPhone y él un Xiaomi. En ese contexto, le indicó que activara la función de compartir pantalla. La mujer rechazó esa indicación y, ante la negativa, el interlocutor insistió con otra solicitud: que le enviara un código que había llegado a su teléfono.

“Para sincronizar las cámaras, pasame el código que te llegó”, fue el mensaje que, según relató la usuaria, recibió en ese momento. Esa frase encendió la alarma porque el pedido coincidía con uno de los mecanismos habituales para registrar una cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. La vendedora cortó la conversación y bloqueó al contacto antes de que avanzara la maniobra.

Cómo opera la maniobra La secuencia puede comenzar con una llamada o videollamada en la que el interlocutor busca generar confianza con una historia o con un supuesto problema técnico. Si la víctima acepta compartir la pantalla, quien está del otro lado puede ver en tiempo real las notificaciones que llegan al teléfono. En ese punto, un código de verificación expuesto puede ser utilizado para registrar la cuenta en otro dispositivo y acceder al perfil.

Señales de alerta Los mensajes sospechosos suelen incluir errores de ortografía o redacción, frases poco habituales y explicaciones confusas. También debe generar precaución cualquier pedido de códigos de verificación, claves, datos bancarios u otra información privada. Ante una situación de este tipo, la recomendación es no compartir datos confidenciales, verificar la identidad por otro canal y utilizar las herramientas de bloqueo y reporte de WhatsApp.