Una vivienda de Alto de Sierra, en Santa Lucía, fue escenario de un incendio durante la tarde de este lunes, con una columna de humo que generó preocupación en el sector. El hecho ocurrió sobre avenida Libertador, a pocos metros de calle Urquiza, y activó maniobras preventivas entre los vecinos. La principal preocupación fue evitar que el fuego avanzara hacia los vehículos estacionados en la zona.

Según lo informado, los vecinos retiraron los autos que estaban en las inmediaciones para reducir el riesgo de daños materiales. En el lugar también intervino una camioneta de la Municipalidad de Santa Lucía, que colaboró con las primeras tareas de resguardo y asistencia. No se precisó si hubo personas heridas ni la magnitud de los daños ocasionados por el siniestro.

Sin causas informadas

Hasta el momento no se comunicaron las causas que originaron el incendio. Tampoco se detalló si trabajaron bomberos u otros organismos de emergencia en el lugar. La falta de información oficial mantiene abiertas las variables sobre el origen del fuego y el alcance del episodio.

Antecedente reciente

El caso generó especial atención porque la zona todavía está marcada por los incendios registrados días atrás durante la jornada de fuertes ráfagas de viento Zonda. En esa oportunidad, los sectores más afectados fueron los alrededores del asentamiento San Cayetano y el Barrio Rural 2, donde cerca de una decena de viviendas sufrió pérdidas totales. Ese antecedente explica la reacción preventiva de los vecinos ante una nueva columna de humo en el mismo departamento.

Por el momento, la información disponible se limita al episodio ocurrido este lunes y a las primeras tareas de resguardo. Resta conocer si habrá un parte oficial sobre el origen del incendio, el estado de la vivienda afectada y la eventual intervención de los servicios de emergencia.