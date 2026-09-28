El siniestro ocurrió sobre una arteria transitada de Rivadavia, cuando el automóvil intentó girar hacia el barrio Camus. Las circunstancias y las consecuencias para los involucrados siguen en investigación.

Una motocicleta y un automóvil Ford Focus colisionaron en Rivadavia, a la altura del barrio Camus, en un siniestro vial que se produjo sobre una arteria de circulación intensa. El hecho ocurrió cuando el rodado menor avanzaba de oeste a este, desde la zona del dique, y el vehículo mayor circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con la mecánica descripta, el Ford Focus intentó girar hacia la izquierda para ingresar al barrio en el momento en que se produjo el impacto. La maniobra derivó en una colisión de fuerte intensidad sobre la traza principal, según el relato disponible del episodio.

El punto de referencia del hecho, el acceso al barrio Camus, explica por qué la circulación en el sector quedó expuesta a una situación de riesgo para quienes transitaban por la zona. La combinación de tránsito en ambos sentidos y una maniobra de giro en una vía principal concentró el conflicto vial en un tramo de uso frecuente.

Las circunstancias exactas del siniestro y las consecuencias para los involucrados son materia de investigación. No se informaron en el material de origen datos sobre heridos, intervención de servicios de emergencia ni actuaciones judiciales o policiales posteriores.

El dato a seguir es la determinación de la mecánica final del hecho y el estado de las personas involucradas, una vez que se conozcan las conclusiones de la investigación.