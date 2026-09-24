El fuego se extendió en el Barrio Rural 2, en Santa Lucía, en una jornada de riesgo extremo por viento Zonda. Vecinos pidieron tanques de agua para intentar contener las llamas.

Un incendio se registró durante la tarde de este jueves en el Barrio Rural 2, en Alto de Sierra, Santa Lucía, en una jornada atravesada por fuertes ráfagas de viento Zonda. El fuego avanzó sobre distintos sectores del barrio y, según los propios residentes, varias viviendas se vieron afectadas.

La situación generó pedidos urgentes de colaboración por parte de los vecinos para intentar contener la propagación.







Uno de los pedidos centrales fue el traslado de tanques de agua para asistir en las tareas de control. Esa demanda se explicó por la velocidad con la que las llamas avanzaron en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.

El viento Zonda, por su intensidad y sequedad, incrementa el riesgo de expansión de focos ígneos en zonas urbanas y periurbanas.

Riesgo provincial

Durante las primeras horas de este jueves también circularon imágenes de un fuego iniciado en un descampado. Además, en Médano de Oro, Rawson, personal de Protección Civil trabajó en distintos focos. Esa simultaneidad de episodios mostró un escenario de mayor exposición para distintos puntos de la provincia mientras persistían las ráfagas.

El episodio en Santa Lucía quedó asociado a una jornada en la que el viento Zonda generó condiciones de elevado riesgo para la propagación de incendios. El dato relevante para el seguimiento es la evolución de los daños en el barrio y la respuesta de los equipos de asistencia ante nuevos focos que pudieran registrarse en la provincia.