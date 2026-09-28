El choque ocurrió en San Miguel y Recabarren, con dos motos y un auto involucrados. Uno de los jóvenes pasó a sala común y la mujer recibió el alta.

La evolución de los tres pacientes trasladados al Hospital Guillermo Rawson tras un choque en Rawson mostró una mejoría en las últimas horas, según informó el fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 del sábado en la intersección de San Miguel y Recabarren y dejó como saldo a dos adolescentes de 17 años y a una mujer de 44 años hospitalizados. La causa continúa en investigación para establecer con precisión la mecánica del triple impacto.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, un Peugeot 207 conducido por Fabiana Beatriz Gómez, de 58 años, circulaba por San Miguel y realizó una maniobra para continuar hacia el Este. En ese momento colisionó con una Corven 110cc negra en la que viajaban los dos adolescentes. La fuerza del impacto desplazó a ambos jóvenes y a la moto hacia el carril contrario, donde se produjo una segunda colisión.

Ese segundo impacto involucró a otra Corven 110cc, de color rojo, conducida por Leonor Irene Arias Vegas, de 44 años, que transitaba detrás del auto. La secuencia obligó a desplegar un operativo de emergencia y los tres motociclistas fueron trasladados en código rojo, una clasificación que se utiliza para pacientes con riesgo vital o lesiones de alta gravedad. Los ingresos al hospital se produjeron con politraumatismos y lesiones de consideración.

Estado de los heridos

Los adolescentes, identificados con las iniciales M.J.R. y A.I.C., presentaron cuadros distintos al ingreso. M.J.R. sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos graves, por lo que permanecía en Terapia Intensiva. A.I.C. padeció un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y también politraumatismos graves. Según precisó Ginsberg, uno de ellos ya fue trasladado a una habitación común y el otro continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado, aunque con evolución favorable.

En cuanto a Arias Vegas, la mujer de 44 años sufrió un traumatismo encéfalo craneano, un traumatismo abdominal y politraumatismos. El fiscal confirmó que recibió el alta hospitalaria luego de permanecer bajo atención médica desde el accidente. La investigación sigue abierta para determinar responsabilidades y precisar la secuencia exacta de los dos impactos registrados en la madrugada del sábado.