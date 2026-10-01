Dos crímenes en menos de 47 días elevaron a tres las víctimas del año en la provincia. La Justicia investiga el último caso como presunto femicidio.

San Juan acumula tres femicidios en lo que va de 2026, luego de dos hechos ocurridos en menos de 47 días, el último en el Loteo 30 de Agosto, en Chimbas. La secuencia ubica a la provincia en un nivel de casos que no se registraba con esta intensidad desde 2019.

La primera víctima fue Gemma Giselle Álvarez, de 34 años, asesinada el 30 de julio en Chimbas cuando se trasladaba en moto hacia su trabajo. Según el relato incorporado a la causa, fue interceptada y atacada a puñaladas por su expareja, quien tenía denuncias previas por violencia de género; el acusado se dio a la fuga y fue detenido horas después por la policía.

Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, fue asesinada de diez puñaladas en su casa de Barreal, en Calingasta, entre la noche del sábado 12 y la madrugada del domingo 13 de septiembre. Oriunda de Rosario, se había mudado a San Juan para formarse como aspirante a Gendarmería Nacional, y la autopsia determinó que cursaba un embarazo.

Por ese crimen quedó detenido su esposo, Carlos Gonzalo Rivero, acusado de haber intentado instalar la hipótesis de un suicidio. La fiscalía y la junta médica descartaron esa versión y el juez le dictó la prisión preventiva, medida que mantiene al imputado detenido mientras avanza la causa.

En paralelo, la muerte de Fanny Figueroa, oriunda de la provincia de Buenos Aires y residente en San Juan, es investigada como un presunto femicidio en una vivienda del Loteo 30 de Agosto.

En ese mismo domicilio fue encontrado sin vida su pareja, Daniel Maldonado, por lo que la principal hipótesis apunta a un asesinato seguido de suicidio. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja junto a Criminalística para determinar cómo ocurrieron los hechos y definir la calificación legal correspondiente.

Antecedentes

Para encontrar un registro similar hay que volver a 2019, cuando San Juan tuvo cinco femicidios en todo el año. Ese año también alcanzó tres casos en un lapso comparable, con los asesinatos de Liliana Mabel Loyola, de 65 años, en enero; Myriam Morales, de 40, en febrero, en Pocito; y Brenda Requena Montaña, de 24, en julio, en Albardón. Más tarde fueron asesinadas Paola Fabiana Agüero, de 55 años, en diciembre, y Celeste Luna, de 21, también en diciembre, en Rawson.

Tras el femicidio del Loteo 30 de Agosto, la Justicia y las fuerzas de seguridad reforzaron las actuaciones para esclarecer los hechos. Organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron fortalecer la prevención y la asistencia a víctimas en toda la provincia, mientras la línea gratuita 144 permanece disponible las 24 horas para situaciones de violencia de género.