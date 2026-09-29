El episodio ocurrió el 19 de septiembre en Pocito, durante un partido M13 entre Universitario y Jockey Club. La Justicia intervino y el club informó que inició actuaciones internas.

Un partido de rugby infantil entre Universitario y Jockey Club derivó en un episodio de violencia que quedó bajo investigación judicial. El hecho ocurrió el 19 de septiembre en un predio de Pocito, durante un encuentro de la categoría M13, y fue registrado en video.

Según la reconstrucción difundida en el material, la situación se inició tras un tackle entre jugadores. Luego, el padre del menor que cayó al piso ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el rugbier de 13 años que había realizado la acción, a quien habría amenazado por la vehemencia de la jugada. A partir de ese momento se produjeron empujones, insultos y discusiones entre familiares y allegados de ambos equipos.

Intervención judicial Tras la difusión de las imágenes, la Justicia intervino para investigar lo ocurrido. El caso pasó a ser analizado en ese ámbito a partir del registro audiovisual y de los hechos relatados en torno al incidente, que involucró a adultos y menores en un contexto de competencia formativa. La causa deberá determinar responsabilidades y precisar el alcance de las conductas denunciadas.

Comunicado del club En ese marco, Universitario Rugby emitió un comunicado en el que repudió “toda forma de violencia, especialmente en el rugby infantil, que debe ser un espacio de respeto y cuidado para los chicos”. La institución informó además que, apenas tomó conocimiento de lo ocurrido, inició actuaciones a través del área de disciplina interna del club para esclarecer lo sucedido y definir las medidas que correspondan.

El club también señaló que está a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby y que mantiene su colaboración con las investigaciones y actuaciones que se lleven adelante. La secuencia deja abierto ahora el trámite interno y el avance de la intervención judicial, mientras el episodio sigue bajo análisis por lo ocurrido en una categoría destinada a menores de edad.