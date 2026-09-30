La Justicia cerró la causa por robo agravado en grado de tentativa y dispuso una internación compulsiva en el Hospital de Pocito.

La Justicia resolvió el sobreseimiento de Germán Facundo Bernal en una causa por robo agravado por efracción en grado de tentativa, iniciada tras su detención con elementos presuntamente sustraídos de un comercio de Capital. En la misma resolución, se dispuso una internación compulsiva e involuntaria por dos años en el Hospital de Pocito.

El hecho investigado ocurrió el 6 de septiembre de 2026, alrededor de las 4:45, en el local Outlet Mayorista, ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza al 1169 Oeste. Según la investigación, Bernal habría llegado al comercio con un escombro y habría dañado la puerta de ingreso, de vidrio, hasta provocar su caída. Luego, habría tomado zapatillas y prendas de vestir del interior del local.

El sistema de alarma detectó el ingreso y dio aviso a la víctima, que se comunicó con el servicio de emergencias 911. Cuando el personal policial llegó al lugar, el sospechoso ya se había retirado, pero fue localizado a unas dos cuadras mientras caminaba con los elementos sustraídos. Un testigo que estaba en la zona aportó datos sobre la dirección de escape, lo que permitió a la Policía interceptarlo y recuperar los objetos.

Intervención fiscal Tras la aprehensión, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia. La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con intervención de la ayudante fiscal Lucía Verón. El expediente avanzó bajo la figura de robo agravado por efracción en grado de tentativa, una calificación que refiere al intento de robo mediante daño sobre un acceso al inmueble.

Resolución y efectos La resolución judicial dispuso el sobreseimiento de Bernal conforme al artículo 34, inciso 1, y al artículo 356, inciso 4, del Código Procesal Penal. Además, ordenó una internación compulsiva por dos años en el Hospital de Pocito, medida que quedó incorporada al cierre de la causa. La disposición deja como próximo dato relevante el cumplimiento de ese plazo y el seguimiento de la medida sanitaria ordenada por el tribunal.