La policía detectó en Chimbas un Toyota Corolla con pedido de secuestro vigente desde Mendoza . El vehículo quedó a disposición de la justicia.

Un Toyota Corolla fue secuestrado en Chimbas tras comprobarse que tenía pedido de secuestro vigente emitido desde Mendoza por una causa de robo agravado. El procedimiento se realizó en inmediaciones de calle Colón y Benavidez, donde personal policial interceptó el vehículo y entrevistó a su conductor.

La intervención estuvo a cargo de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, dependiente de la División Delitos. Según las fuentes policiales, al ingresar el dominio del rodado al sistema SIFCOP —Sistema Federal de Comunicaciones Policiales— surgó una alerta por pedido de secuestro vigente solicitado por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Luego de esa verificación, la fuerza mantuvo comunicación con la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores (Fiscalía de Instrucción Nº 26) de la vecina provincia. Desde esa dependencia se informó que el requerimiento se encontraría vigente por el delito de robo agravado, de acuerdo con la consulta policial realizada en el lugar.

Con esa confirmación, el automóvil fue secuestrado y trasladado a la Central de Policía para las actuaciones legales correspondientes. El caso quedó sujeto a las diligencias administrativas y judiciales derivadas de la verificación del dominio y de la vigencia del pedido emitido en Mendoza.

El dato operativo relevante es que la detección se produjo en un control en la vía pública y no en un allanamiento, lo que permitió retirar de circulación un vehículo con alerta activa en otra jurisdicción. La continuidad del trámite dependerá de las actuaciones que correspondan entre las autoridades de San Juan y las de Mendoza.