Un vecino de Algarrobo Verde encontró un rodado que no era suyo y avisó a la Policía. La Comisaría 10ª inició actuaciones para establecer su origen y propietario.

Un vecino del barrio Algarrobo Verde encontró este sábado una bicicleta en el patio de su vivienda y advirtió que no le pertenecía ni conocía su procedencia. La situación derivó en la intervención de personal de la Comisaría 10ª, que secuestró el rodado de manera preventiva. Por el momento, no se informó cómo ingresó al domicilio ni si existe una denuncia previa vinculada con el caso.

Intervención policial

Según el relato del vecino, la bicicleta apareció mientras salía de su casa para hacer compras durante las primeras horas del día. El rodado fue descripto como una bicicleta rodado 29, de color negro con vivos blancos y verdes, marca SLP. Ante la imposibilidad de establecer en el lugar su origen o titularidad, la Policía dispuso su resguardo.

Actuaciones en curso

Con el secuestro preventivo, se iniciaron actuaciones investigativas para determinar de dónde salió la bicicleta, quién es su propietario y cómo terminó dentro del patio de la vivienda. La pesquisa también busca establecer si el rodado está relacionado con algún hecho denunciado con anterioridad. Hasta ahora, no se comunicaron imputaciones ni otras medidas judiciales.

El avance de la causa dependerá de la verificación de antecedentes sobre rodados sustraídos o extraviados y de la eventual identificación de su dueño. Mientras tanto, la bicicleta permanece a resguardo de la fuerza interviniente a la espera de que se acredite su procedencia.