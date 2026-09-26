Un hombre de 30 años fue detenido el viernes por la mañana en Rawson cuando caminaba con dos mochilas cargadas de herramientas y otros elementos cuya procedencia no pudo acreditar. La Policía investiga ahora si parte de esos objetos corresponde a un robo cometido poco antes en un comercio.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 10.15, cuando efectivos de Motorizada II recorrían Boulevard Sarmiento y Fournier y observaron a un hombre que llevaba dos mochilas naranjas, aparentemente pesadas, según informaron desde la fuerza a Telesol Diario. Al intentar entrevistarlo, el sujeto arrojó las mochilas al suelo y escapó corriendo hacia el este, pero fue alcanzado a pocos metros tras una persecución policial.
El detenido fue identificado por la Policía como Pedro Juan Ormeño, domiciliado en Rawson. Al revisar las mochilas, los efectivos encontraron 13 llaves combinadas, 6 destornilladores, una llave francesa, 2 pinzas pico de loro, 2 pinzas de punta larga, un hacha, un martillo multipunción, una térmica disyuntor, 2 mechas de taladro y numerosos clavos. También secuestraron tres paquetes de cuchillos Tramontina, cada uno con 12 unidades, una amoladora angular Black+Decker de 820 watts y una botella cerrada de Fernet Branca.
Según voceros policiales, ante la consulta sobre la procedencia de los elementos, Ormeño no pudo acreditar que fueran de su propiedad y habría dicho que los trasladaba porque pretendía venderlos. En ese contexto, habría adoptado una actitud hostil, con insultos y golpes de puño contra los uniformados, aunque sin causar lesiones. La fuerza indicó que fue necesaria la utilización de la fuerza para controlar la situación y concretar la aprehensión.
En un primer momento, desde la UAT se dispuso que no interviniera la UFI y que se labrara un acta para establecer la procedencia de los elementos. Ormeño fue trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó vinculado a un expediente contravencional. Sin embargo, mientras se informaba el procedimiento por frecuencia policial, la fuerza tomó conocimiento de un hecho ilícito en Santa Rosa y Torino, en el local Pancho's Ricky, cuyos elementos sustraídos tendrían características similares a las secuestradas.
Ante esa coincidencia, las herramientas, los cuchillos y la amoladora quedaron bajo cadena de custodia en la dependencia policial. La investigación deberá establecer si esos bienes fueron sustraídos del comercio y determinar el origen de los elementos que Ormeño llevaba consigo, en un caso que pasó de una contravención a una posible vinculación con un robo.