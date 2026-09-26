Un hombre de 30 años fue detenido en Rawson con dos mochilas cargadas de elementos. La Policía investiga si parte del material coincide con lo sustraído en un local cercano.

Un hombre de 30 años fue detenido el viernes por la mañana en Rawson cuando caminaba con dos mochilas cargadas de herramientas y otros elementos cuya procedencia no pudo acreditar. La Policía investiga ahora si parte de esos objetos corresponde a un robo cometido poco antes en un comercio.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 10.15, cuando efectivos de Motorizada II recorrían Boulevard Sarmiento y Fournier y observaron a un hombre que llevaba dos mochilas naranjas, aparentemente pesadas, según informaron desde la fuerza a Telesol Diario. Al intentar entrevistarlo, el sujeto arrojó las mochilas al suelo y escapó corriendo hacia el este, pero fue alcanzado a pocos metros tras una persecución policial.

El detenido fue identificado por la Policía como Pedro Juan Ormeño, domiciliado en Rawson. Al revisar las mochilas, los efectivos encontraron 13 llaves combinadas, 6 destornilladores, una llave francesa, 2 pinzas pico de loro, 2 pinzas de punta larga, un hacha, un martillo multipunción, una térmica disyuntor, 2 mechas de taladro y numerosos clavos. También secuestraron tres paquetes de cuchillos Tramontina, cada uno con 12 unidades, una amoladora angular Black+Decker de 820 watts y una botella cerrada de Fernet Branca.

Según voceros policiales, ante la consulta sobre la procedencia de los elementos, Ormeño no pudo acreditar que fueran de su propiedad y habría dicho que los trasladaba porque pretendía venderlos. En ese contexto, habría adoptado una actitud hostil, con insultos y golpes de puño contra los uniformados, aunque sin causar lesiones. La fuerza indicó que fue necesaria la utilización de la fuerza para controlar la situación y concretar la aprehensión.

En un primer momento, desde la UAT se dispuso que no interviniera la UFI y que se labrara un acta para establecer la procedencia de los elementos. Ormeño fue trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó vinculado a un expediente contravencional. Sin embargo, mientras se informaba el procedimiento por frecuencia policial, la fuerza tomó conocimiento de un hecho ilícito en Santa Rosa y Torino, en el local Pancho's Ricky, cuyos elementos sustraídos tendrían características similares a las secuestradas.

Ante esa coincidencia, las herramientas, los cuchillos y la amoladora quedaron bajo cadena de custodia en la dependencia policial. La investigación deberá establecer si esos bienes fueron sustraídos del comercio y determinar el origen de los elementos que Ormeño llevaba consigo, en un caso que pasó de una contravención a una posible vinculación con un robo.