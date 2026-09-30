El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en Pocito. La Policía constató daños en el local, pero los sospechosos ya habían huido.

Un comercio de Villa Aberastain, en Pocito, fue robado durante la madrugada del martes, luego de que dos personas rompieran accesos para ingresar al local. El hecho ocurrió cerca de las 4:18 en el negocio denominado “La Noe”, dedicado a la venta de productos de electrónica de consumo. La sustracción de elementos no fue precisada en el lugar, por lo que todavía no se informó el alcance económico del robo.

El local está ubicado sobre Doctor Guillermo Rawson, entre Aberastain y Uriburu, junto a un establecimiento de Rapicuotas. Según el relato incorporado a la investigación, una mujer que se encontraba en las inmediaciones advirtió la presencia de dos hombres que se movilizaban en bicicletas y dio aviso a la Policía. Esa intervención permitió alertar sobre el episodio, aunque no evitó la fuga de los sospechosos.

Daños en el acceso

Personal de la Comisaría 7° se trasladó al comercio y constató que los delincuentes habían forzado y roto tres candados y un vidrio del inmueble para entrar. Ese tipo de daños suele ser relevante en la reconstrucción del hecho porque permite establecer el modo de ingreso y la violencia empleada sobre el local. En este caso, además, confirma que la entrada no fue por una vía abierta sino mediante rotura de los elementos de seguridad.

Cuando los efectivos llegaron, los autores ya habían abandonado la zona. En el lugar se realizaron las primeras actuaciones, aunque no se encontraron a los sospechosos ni se obtuvieron nuevos testimonios de vecinos que permitieran precisar la huida. La ausencia de esos datos limita por ahora la identificación de los responsables y dificulta reconstruir el recorrido posterior.

Investigación en curso

Los investigadores trabajan ahora para reunir información que permita identificar a los dos sospechosos y determinar por dónde escaparon tras el robo. Por el momento, no se informó si el comercio cuenta con registros de cámaras de seguridad o si la pesquisa incorporará otros elementos de prueba. La causa sigue abierta y la información pendiente es la determinación de los autores y la precisión sobre lo sustraído.