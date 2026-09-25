Las ráfagas del jueves favorecieron incendios en varios puntos de la provincia. En Santa Lucía, un adolescente sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo.

San Juan atravesó este jueves una jornada con incendios de rápida propagación, impulsados por las fuertes ráfagas de viento Zonda y la sequedad del ambiente. El fenómeno afectó viviendas, terrenos y galpones en distintos puntos de la provincia, con un saldo de familias damnificadas y pérdidas materiales de consideración.

El episodio de mayor gravedad se registró en Santa Lucía, en jurisdicción de la Comisaría 5ta, cerca de las 19, cuando un llamado alertó sobre un incendio de grandes dimensiones en la intersección de Avenida Libertador y Urquiza. Las llamas, empujadas por el viento, atravesaron los límites del predio y avanzaron hacia el asentamiento San Cayetano, donde destruyeron al menos seis viviendas.

En ese contexto, un adolescente sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo. Además, un hombre resultó con quemaduras en las piernas y en la zona abdominal. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, junto con otras personas que presentaban cuadros severos de intoxicación por monóxido de carbono. El fuego también arrasó con pertenencias de varias familias, además de animales y vehículos.

Daños en Médano de Oro En Médano de Oro, personal de la subcomisaría local intervino a las 18:45 en un incendio en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 6. Según el reporte, el fuego se inició en un zanjón con pastos secos y, empujado por el viento, avanzó hacia viviendas cercanas. Una de las propiedades afectadas pertenecía a un hombre de 63 años que no estaba en el lugar cuando comenzó el incendio.

Cuando llegaron los efectivos y los bomberos, las llamas ya habían alcanzado la totalidad de la vivienda, que sufrió pérdidas totales. El fuego también afectó una casa prefabricada de madera ubicada en la vereda opuesta, propiedad de una mujer de 36 años, donde se destruyeron electrodomésticos y se dañó aproximadamente el 40% de la estructura del techo. Poco después, otro incendio en la intersección de calle Florida y Calle Vieja dejó a otra familia con la pérdida total de su vivienda.

La secuencia de focos dejó expuesta la vulnerabilidad de zonas con vegetación seca y construcciones cercanas a áreas de propagación rápida. El dato a seguir es la magnitud de los daños y la evolución de los heridos trasladados al Hospital Guillermo Rawson, mientras continúan las intervenciones para sofocar los focos restantes y evaluar el alcance total de las pérdidas.