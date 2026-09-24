El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga tras un episodio en su casa de Rivadavia. Recibió primeros auxilios durante el traslado y quedó en observación.

Un nene de 3 años fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga luego de sufrir un episodio de ahogamiento mientras cenaba en una vivienda de Rivadavia. El hecho ocurrió a las 23:51 en calle Rastreador Calivar, en jurisdicción de Comisaría 13ra. Según el parte policial, el cuadro se produjo por una obstrucción de las vías respiratorias.

Al llegar el móvil policial, los efectivos entrevistaron a una mujer de 42 años, quien manifestó que el menor se habría ahogado durante la cena. Ante la emergencia, el personal dispuso el traslado inmediato del niño junto a su madre, de 20 años, hacia el centro asistencial. Durante el trayecto se le practicaron primeros auxilios.

El episodio requirió una respuesta rápida por la posibilidad de compromiso respiratorio, una situación que en este tipo de casos obliga a derivación médica y control clínico. La intervención policial se concentró en el traslado y en la asistencia inicial, según la información oficial difundida sobre el operativo.

Posteriormente, el niño quedó en observación y fuera de peligro, de acuerdo con el mismo reporte. No se informaron mayores precisiones sobre la evolución clínica ni sobre intervenciones adicionales en el hospital. La referencia horaria y el lugar del hecho permiten reconstruir que la asistencia se activó durante la noche del lunes en jurisdicción de la dependencia policial de Rivadavia.