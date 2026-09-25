Este jueves, efectivos de la Policía de San Juan recuperaron una motocicleta que había sido robada y que estaba siendo desarmada en plena vía pública. El hallazgo se produjo mientras un presunto delincuente manipulaba el rodado, según consignaron fuentes policiales. La intervención permitió secuestrar el vehículo antes de que quedara completamente desarmado.

Según esas mismas fuentes, se trata de una moto Keller que estaba sin chapa patente colocada y casi desmontada en su totalidad. La falta de patente y el estado del vehículo fueron elementos que facilitaron la verificación inicial en el lugar. En este tipo de procedimientos, la identificación de numeraciones resulta clave para determinar si un rodado coincide con una denuncia previa.

Verificación del rodado







Personal de la Sección Sustracción de Automotores procedió al secuestro de la motocicleta, que había sido denunciada como sustraída. Al controlar las numeraciones, los agentes constataron que correspondían al vehículo denunciado. Esa coincidencia confirmó que se trataba de la unidad buscada por la investigación policial.

Por directivas de la Dra. Andrea Gómez, del Despacho de Urgencia de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso el secuestro del rodado. La intervención quedó enmarcada en una causa por un delito contra la propiedad, aunque el material difundido no consigna imputaciones formales ni identifica a personas detenidas. El expediente seguirá su curso con la moto ya bajo resguardo judicial.

La medida adoptada por la fiscalía permitió preservar el vehículo para su eventual restitución y para las pericias que correspondan en la investigación. El dato operativo relevante es que la motocicleta fue encontrada antes de su desarme total, en un procedimiento que quedó a cargo de personal especializado. No se informaron, en el parte difundido, otros elementos sobre el autor del hecho ni sobre nuevas medidas procesales.