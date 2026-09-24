La investigación por la muerte de Uriel Ríos, el adolescente que falleció apuñalado durante un festejo por la Primavera, sumará este jueves un planteo de la familia para ser reconocida como parte querellante en el expediente. Esa posibilidad hoy está restringida por la normativa procesal penal juvenil vigente en San Juan, según explicó el abogado Martín Zuleta en diálogo con Radio Mil20. El pedido se centrará en el artículo 103 de la Ley 754-O, que impide esa intervención cuando hay menores involucrados en la causa.

Planteo de inconstitucionalidad

Zuleta adelantó que presentarán un pedido de inconstitucionalidad contra ese artículo para que los familiares puedan tener una participación activa en el proceso. Según sostuvo, la familia interviene hoy solo en calidad de víctima y con una actuación limitada. “Hasta hoy solo somos veedores y por lo tanto tenemos una actuación limitada”, señaló el letrado. Si el planteo prospera, la querella podría aportar pruebas, ser escuchada por la jueza e intervenir ante eventuales acuerdos sobre la pena.

Alcance procesal

El abogado puso como ejemplo un eventual juicio abreviado, instancia en la que, según indicó, la familia no tendría participación bajo el esquema actual. En cambio, si fuera admitida como querellante, podría expresar su posición en esa etapa del proceso. Zuleta también aclaró que la familia ya pudo acercar material que había reunido después del hecho, entre ellos videos y otros elementos aportados por jóvenes que estuvieron presentes en el festejo. Esa documentación fue incorporada a través del testimonio de la hermana de Uriel y de la entrega de material desde su teléfono.

Marco normativo

El abogado cuestionó que San Juan continúe aplicando la Ley 754-O para regular aspectos del proceso penal juvenil, a la que describió como una norma de alrededor de 20 años de antigüedad. Distingió entre la legislación de fondo, vinculada al nuevo régimen penal juvenil nacional, y la legislación procesal, que depende de las provincias. En ese marco, recordó que la Legislatura sanjuanina aprobó modificaciones para incorporar herramientas como la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, aunque consideró que esos cambios no constituyen una actualización integral del sistema.

Hipótesis sobre el autor

Zuleta afirmó además que la familia cree que el autor material de la muerte de Uriel sería una persona mayor de edad. Esa hipótesis, según indicó, deberá ser esclarecida durante la investigación y forma parte de los elementos que analiza la causa. El planteo judicial también se apoyará en tratados internacionales que reconocen derechos de las víctimas dentro de los procesos penales, de acuerdo con lo señalado por el abogado.

Próximos pasos

La presentación será realizada durante este jueves y quedará a resolución de la jueza interviniente, que tendrá un plazo de tres días hábiles para expedirse. Si rechaza el pedido, Zuleta adelantó que recurrirán la decisión ante la Cámara Penal. Mientras tanto, la causa sigue en una etapa inicial y la discusión procesal se suma a la investigación sobre lo ocurrido durante el festejo de la Primavera.