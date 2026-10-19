José Agustín Leda se fugó del patrullero en Capital tras golpear a dos efectivos y romper una ventanilla. Luego fue recapturado en una terraza y quedó imputado otra vez.

Un traslado de un preso del Penal de Chimbas terminó el último domingo con una fuga en Capital, luego de que el detenido agrediera a dos policías y rompiera una ventanilla del patrullero. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hombre se lanzó del móvil y corrió hasta perderse entre monoblocks de un barrio de esa zona.

El detenido fue identificado como José Agustín Leda, de 25 años, con antecedentes penales mencionados por la Policía. De acuerdo con esa versión, horas antes había sido capturado por un hecho de Flagrancia, el procedimiento judicial rápido previsto para delitos cometidos en forma evidente. La secuencia volvió a exponer los riesgos de los traslados de detenidos cuando hay resistencia activa.

La fuga ocurrió cuando personal de la Comisaría 26ta lo trasladaba en una camioneta por la lateral norte de avenida Circunvalación y General Acha. En ese trayecto, Leda golpeó al efectivo que iba a su lado y pateó en la espalda a la uniformada que conducía el móvil, antes de destrozar la ventanilla trasera derecha. Después se arrojó por esa abertura y escapó a pie hacia el barrio Cattani.

Recaptura La alerta se difundió por radio y el primer rastrillaje quedó a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Central, que localizaron al prófugo en la terraza de un edificio. Según la Policía, al momento de ser reducido se resistió con golpes y patadas, pero finalmente fue esposado. En uno de los monoblocks, los uniformados hallaron además la campera que habría usado durante la huida.

La nueva intervención judicial se suma a antecedentes que la Policía atribuyó a Leda: una condena por portar armas en febrero de 2025 y otra por agredir a un policía y dañar un patrullero en abril de 2021. Tras la recaptura, quedó imputado en Flagrancia por daños, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa quedó abierta mientras se completa la actuación sobre lo ocurrido durante el traslado y la posterior fuga.