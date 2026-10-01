La defensora María Filomena Noriega pidió una medida de resguardo más morigerada para la adolescente de 16 años acusada por la muerte de su pareja, Gonzalo Martín Quinteros Olmos, en un departamento de Villa 1° de Mayo, en Chimbas. La presentación se da en una causa que permanece bajo la órbita de la Justicia de Menores y en la que todavía deben resolverse aspectos vinculados con el alojamiento de la imputada. La abogada señaló que esperan informes del 102 para avanzar en esa definición.

Situación procesal

Según explicó Noriega, la adolescente se abstuvo de declarar en la audiencia de indagatoria y negó haber cometido el hecho. La defensora indicó además que la calificación legal fue establecida durante esa instancia. De acuerdo con lo informado por su defensa, la menor está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de un arma de fuego. En paralelo, la defensa también planteó que se adopte una medida de resguardo menos restrictiva, aunque no difundió detalles por razones de seguridad de su representada.

Elementos de la investigación

El caso se inició tras la muerte de Quinteros Olmos, de 19 años, quien recibió un disparo de arma de fuego. Conforme a los elementos incorporados a la investigación, la principal sospecha quedó centrada sobre su pareja luego de que las pericias determinaran que el disparo habría sido efectuado a corta distancia. Además, se detectaron restos de pólvora en las manos de la adolescente, según surge del expediente citado por la defensa.

Próximos pasos

Durante la investigación también fueron convocadas a declarar otras personas mayores de edad. La defensa sostuvo que ahora aguarda el resultado de los informes y el avance de las medidas de prueba para saber cómo seguirá el proceso. En ese marco, la definición sobre el lugar donde será alojada la menor depende de los informes solicitados al 102, mientras la causa continúa en trámite.