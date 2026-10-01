La joven, de 16 años, fue encontrada durante una recorrida de la Comunal de Rawson y trasladada a un hogar para las actuaciones correspondientes.

Una adolescente de 16 años que era buscada fue localizada el miércoles por personal de la Comunal de Rawson durante una recorrida preventiva por calles de ese departamento. El procedimiento se desarrolló en la zona de calle Zonda y concluyó con el traslado de la menor a un hogar para las actuaciones correspondientes.

Según precisaron fuentes del caso, alrededor de las 18:30 el agente Gonzalo Castro tomó conocimiento, a través del equipo de comunicación, de la presunta fuga de una menor. En esa comunicación se indicó que vestía un pantalón de buzo negro y una remera flúor naranja, datos que permitieron orientar la búsqueda en el área. La localización se produjo en el marco de una recorrida policial de rutina, sin que se informaran otros elementos sobre el origen de la búsqueda.

Durante el patrullaje por calle Zonda, antes de Maipú, los efectivos observaron a una adolescente que coincidía con las características aportadas. Al advertir la presencia policial, la joven se dio a la fuga, de acuerdo con el parte difundido. Esa reacción derivó en una intervención inmediata para evitar que se alejara de la zona.

Intercepción y traslado Finalmente, la menor fue interceptada en la intersección de Zonda y Lima. Desde ese lugar se dio aviso al móvil Hipódromo, a cargo de la oficial Florencia Recabarren, quien realizó el traslado al Hogar Hugo Montaño. Allí quedaron a cargo las actuaciones correspondientes, en el marco de los protocolos aplicables para este tipo de situaciones.

El caso quedó circunscripto a la localización de la adolescente y a su derivación al dispositivo de resguardo, sin que se informaran medidas judiciales adicionales ni una carátula asociada. La referencia operativa relevante es que la intervención se produjo el mismo miércoles, a partir de una alerta recibida por la fuerza y de una recorrida en la vía pública. La continuidad del trámite dependerá de las actuaciones que se desarrollen en el hogar y de las comunicaciones que correspondan a las autoridades intervinientes.