Dos hombres abandonaron un calefón y escaparon durante la madrugada en Capital, luego de advertir la presencia de un móvil del Comando Radioeléctrico Oeste. El episodio ocurrió alrededor de las 5.10 y quedó bajo investigación para establecer la procedencia del artefacto.

Según informó la Policía a Telesol Diario, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 34ta, encabezados por el oficial subinspector Sebastián Muñoz y el cabo Javier Aciar. Los uniformados realizaban recorridas por la zona de calle Comercio y 9 de Julio cuando observaron a dos hombres que trasladaban entre ambos un elemento de forma cuadrada sobre los hombros. Uno vestía remera negra y pantalón de jean corto; el otro, remera blanca.

Al notar la presencia del patrullero, los sujetos ingresaron a un descampado hacia el oeste y comenzaron a correr a pie. Los policías iniciaron una persecución y, durante la huida, los hombres arrojaron el objeto que llevaban. Luego siguieron en dirección al barrio Cuyo La Bebida, hasta que los efectivos los perdieron de vista.

Secuestro e investigación

Al regresar al lugar, los uniformados constataron que el elemento abandonado era un calefón marca LUFT, modelo BR-14, sin la chapa protectora. Como no fue posible establecer en ese momento quién era su propietario, se hicieron consultas con la Base Acusatorio, desde donde se dispuso el inicio de actuaciones para determinar su origen.

El calefón fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 34ta, donde quedó a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer si el artefacto había sido sustraído previamente de algún domicilio o comercio de la zona.