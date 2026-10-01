La familia de Uriel se manifestó frente a Fiscalía y luego fue recibida por el vicegobernador Fabián Martín, a quien entregó un petitorio con reclamos sobre el avance de la investigación y el tratamiento de las causas que involucran a menores de edad.

El planteo central apunta a actualizar las normas procesales para adecuarlas al nuevo régimen penal juvenil, es decir, el sistema de justicia aplicable a menores acusados de delitos. Según la familia, hacen falta herramientas que permitan agilizar este tipo de investigaciones y asegurar una mayor participación de los familiares de las víctimas. Ese reclamo se inscribe en un debate sobre los procedimientos vigentes y su alcance en expedientes de esta naturaleza.

Fabián Martín recibió el pedido y, de acuerdo con lo informado, sostuvo que se trabajará para que los procedimientos sean más ágiles y para que los hechos que constituyan delitos no queden sin investigar ni sancionar. La respuesta quedó enmarcada en una instancia institucional, sin que se informaran medidas concretas en el encuentro. Por el momento, el planteo queda ligado al seguimiento de la causa y a eventuales definiciones sobre el régimen aplicable.

Javier Ríos, padre de Uriel, indicó además que la familia no descarta la participación de un presunto tercer involucrado, incluso una persona mayor de edad. Según explicó, esa es una de las hipótesis que se evalúan a medida que se incorporan nuevas pruebas al expediente. También señaló que uno de los menores investigados habría apuntado a otro como presunto responsable de la muerte de Uriel, dato que forma parte de una investigación que continúa bajo reserva.

El expediente sigue abierto y con incorporación de testimonios y material probatorio. En ese marco, el reclamo de la familia se concentra en dos planos: el avance de la pesquisa y la revisión de las reglas procesales para casos con menores de edad. La evolución de la causa dependerá de las nuevas pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y legislativas sobre el régimen penal juvenil.