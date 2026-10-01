Un hombre identificado por la Policía como Federico Nicolás Guzmán, de 29 años y domiciliado en el Barrio Manantial, fue detenido este miércoles en Capital tras dos intentos de hurto en comercios ubicados a pocas cuadras de distancia. Según fuentes policiales, primero intentó llevarse una pieza de jamón de una distribuidora y, luego de escapar en bicicleta, ingresó a otro depósito donde guardó un queso entre sus prendas. La intervención de empleados, el aviso al 911 y el despliegue del Comando Radioeléctrico Centro y la Comisaría 3ra derivaron en su aprehensión.

Primer hecho

El episodio comenzó en la Distribuidora Joako, en el cruce de calle Sarassa y Avenida Rawson. Allí, Guzmán se habría mezclado entre la mercadería y tomó una pieza entera de jamón, de acuerdo con la reconstrucción policial. Los empleados advirtieron el movimiento y lo interceptaron en la puerta, donde recuperaron la mercadería. En medio del forcejeo, el sospechoso logró zafarse y escapó en bicicleta hacia el este por calle Sarassa.

Segundo intento y detención

Mientras se montaba el operativo de búsqueda, Guzmán habría ingresado al depósito de La Cumbre SRL, sobre el Lateral de Avenida Circunvalación al 1541 Sur. Según la fuerza, allí escondió un queso entero entre sus prendas y salió a las apuradas cuando las patrullas le cerraron el paso. La fuga terminó en el cruce de Pueyrredón y Pedro Álvarez, donde fue reducido e inmovilizado. En la requisa, los efectivos hallaron la pieza de queso que, siempre según la versión policial, había sustraído minutos antes.

Intervención judicial

Por disposición de la fiscal Virginia Branca y del ayudante fiscal David Peña, ambos de la UFI Flagrancia, Guzmán fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 3ra. La causa quedó registrada en el Legajo N° 102/26 e imputada como doble intento de hurto, figura que en esta etapa procesal alcanza a quien habría intentado apoderarse de bienes sin ejercer violencia sobre las personas.

La investigación seguirá con las actuaciones de flagrancia y con la evaluación de la evidencia secuestrada en ambos comercios. Hasta el momento, la imputación se sostiene sobre el señalamiento policial, la intervención de los empleados y la mercadería recuperada durante la aprehensión.