La causa por el homicidio de Uriel Ríos sumó una nueva instancia procesal cuando el adolescente de 17 años señalado como presunto autor cambió de defensa. La representación quedó a cargo de la abogada María Noriega, quien confirmó la novedad en diálogo con radio Mil20. La letrada indicó que su estudio jurídico asumió la asistencia del menor y recordó que, por tratarse de un adolescente involucrado en una causa penal, su identidad no puede ser difundida.

Según explicó Noriega, la causa se investiga bajo la carátula de homicidio por el uso de arma blanca. La defensa todavía debe tomar contacto con el expediente para conocer los elementos incorporados a la investigación y definir su estrategia procesal. En esa línea, la abogada sostuvo que, de acuerdo con la información a la que accedió hasta el momento, el episodio habría ocurrido en el marco de una pelea con participación de varias personas.

La defensora también señaló que buscará acceder a las imágenes de cámaras de seguridad del lugar y de sus alrededores, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido. Dijo además que su representado habría sido agredido previamente y que esa versión será parte de la línea de trabajo de la defensa. Noriega afirmó que el adolescente no formaba parte de la organización del evento donde se produjo el hecho, sino que asistía como un participante más de la convocatoria vinculada con los días de la primavera o del estudiante.

Audiencia suspendida

La audiencia prevista para este miércoles fue suspendida por decisión de la jueza María Julia Camus. La medida buscó resguardar tanto a la familia de la víctima como al adolescente imputado y evitar eventuales conflictos ante la convocatoria de familiares y allegados de Ríos frente al juzgado de menores. La suspensión fue confirmada por la propia defensora, quien señaló que la magistrada resolvió postergar la instancia para evitar riesgos durante la notificación y la eventual concurrencia de las partes.

Con la audiencia diferida, la nueva defensa quedó en etapa de revisión del expediente mientras continúa la investigación por la muerte de Uriel Ríos. El próximo movimiento procesal dependerá de la reprogramación de la audiencia y del análisis de la prueba ya incorporada, entre ella el material de videovigilancia que la defensa pretende revisar. Hasta entonces, la causa sigue bajo la misma carátula y con el adolescente de 17 años como imputado en una investigación penal de menores.