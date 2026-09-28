Ocurrió antes de las 2 de este lunes en el ingreso a Albardón. El hombre de 31 años fue llevado al Hospital Rawson y quedó fuera de peligro.

Un automóvil volcó sobre la Ruta Nacional 40, en el ingreso al departamento de Albardón, durante la madrugada de este lunes. El siniestro ocurrió antes de las 2, a la altura de la placita del Cristo, y dejó como saldo a un conductor de 31 años hospitalizado.

Por causas que todavía son materia de investigación, el hombre perdió el control del vehículo y terminó dado vuelta sobre la calzada. Hasta el momento, la información disponible indica que no hubo otro rodado involucrado en el hecho. El automóvil sufrió daños materiales de consideración a raíz del vuelco.

El conductor fue asistido en el lugar y luego trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Según se informó, quedó fuera de peligro, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su evolución clínica.

En la zona trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos, que realizaron las tareas para asegurar el sector y retirar el vehículo de la ruta. La intervención permitió normalizar la circulación en ese tramo de la traza nacional.

La mecánica del accidente continúa bajo análisis, en un punto de ingreso al departamento que concentra tránsito vehicular durante las primeras horas del día. El dato a seguir es la eventual confirmación de las causas del vuelco por parte de las autoridades intervinientes.