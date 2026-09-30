Javier Escudero fue localizado por la Policía en una vivienda de Villa Lourdes tras una investigación. Cumplía condena por amenazas agravadas e incendio.

Una investigación de la Unidad de Apoyo Investigativo permitió localizar en Rivadavia a un hombre que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial tras no regresar luego de una salida transitoria.

El procedimiento se concretó en una vivienda de Villa Lourdes, donde los investigadores establecieron que el sospechoso estaba durmiendo. Con una orden judicial, personal policial dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 realizó un allanamiento y logró detenerlo.

El hombre fue identificado como Javier Escudero. Según informaron fuentes policiales, había accedido al beneficio de salidas transitorias, pero no regresó a la unidad penitenciaria en el momento establecido. Ese incumplimiento derivó en su condición de evadido y en la búsqueda posterior.

Tras la aprehensión, los efectivos corroboraron sus antecedentes y determinaron que cumplía una condena por los delitos de amenazas agravadas e incendio. La información fue comunicada a la Oficina Judicial Penal, que dispuso su detención.

De acuerdo con lo informado, Escudero fue trasladado nuevamente al Penal de Chimbas, donde deberá continuar con el cumplimiento de la condena. No se informaron otros cargos ni resoluciones judiciales adicionales en esta etapa del caso.