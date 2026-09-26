El episodio ocurrió en un Átomo de Rawson y derivó en la aprehensión de un hombre de 29 años. Intervino Flagrancia por un presunto hurto.

Un hombre de 29 años quedó detenido este sábado por la mañana en Rawson, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba llevarse un matambre valuado en 17.523 pesos de un supermercado Átomo. El hecho ocurrió alrededor de las 8:46 en el comercio ubicado en Vidart y Gobernador Castro. La intervención policial y judicial se activó de inmediato por tratarse de un episodio ocurrido en flagrancia.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el gerente del supermercado advirtió la situación cuando el sospechoso intentaba abandonar el local. El encargado salió detrás del hombre y logró interceptarlo en la puerta de ingreso. Luego lo retuvo hasta la llegada del personal policial, de acuerdo con el mismo reporte.

Intervención policial Minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, quienes procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado por la Policía como Fabricio Mauricio Cano. El producto que habría intentado sustraer era un envoltorio de carne vacuna, específicamente un matambre. Tras la intervención inicial, los policías mantuvieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT).

Procedimiento de Flagrancia Más tarde se presentó en el lugar el ayudante fiscal de Flagrancia Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para casos en los que el hecho es advertido y tratado de manera inmediata. En ese marco, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes por el presunto delito de hurto, figura que refiere a la sustracción de un bien sin fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las personas.

El expediente quedó en trámite y, según lo informado, la definición de la situación procesal de Cano dependerá de las medidas que se adopten en el marco de ese procedimiento. Por el momento, la causa sigue bajo intervención judicial y policial en Rawson.