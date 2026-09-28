La Policía lo interceptó en la madrugada del domingo durante una recorrida de rutina. El elemento había sido sustraído del barrio 1 de Noviembre, según la fuerza.

Un hombre fue detenido en la madrugada del domingo en Chimbas luego de que efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Sur lo interceptaran durante una recorrida de rutina por el barrio Luz y Fuerza. Según fuentes policiales, el sospechoso intentó ocultarse al advertir la presencia de los uniformados.

De acuerdo con la información brindada por la fuerza a Telesol Diario, el procedimiento se produjo a las 4.20 de la madrugada, cuando los policías se acercaron al hombre y este se identificó como Rodrigo "El Miki" Vera, domiciliado en el loteo 25 de Mayo, en Chimbas. En ese momento, y mientras hablaba con los efectivos, se le cayó una batería de auto que llevaba consigo.

La versión que dio en el lugar fue que el elemento “se lo acababa de encontrar”, según la Policía. Sin embargo, esa explicación no fue considerada válida por los uniformados y, horas más tarde, se estableció que la batería había sido robada del interior del barrio 1 de Noviembre.

Tras esa constatación, Vera quedó detenido en los calabozos de la Seccional 17ma. El caso quedó circunscripto a la actuación policial inicial y a la verificación posterior sobre el origen del elemento secuestrado.