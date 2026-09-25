Las fuertes ráfagas de viento Zonda provocaron incendios de grandes dimensiones en distintos puntos de San Juan y dejaron daños materiales y personas heridas. Una de las zonas más afectadas fue Alto de Sierra, donde varias familias sufrieron pérdidas por el avance de las llamas.

Uno de los damnificados fue Maxi Suárez, quien habló con Radio Mil20 y describió el momento en que el fuego alcanzó parte de su vivienda y destruyó cinco vehículos: cuatro de su propiedad y uno perteneciente a la empresa en la que trabaja. Su relato da cuenta de la magnitud del siniestro y de la rapidez con la que se propagó en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas.

Suárez explicó que, ante el avance del fuego, priorizó la evacuación de su familia. “Me olvidé de todo, agarré a los niños, mi mujer y salimos corriendo para el fondo”, contó. Según su testimonio, las brasas comenzaron a impactar contra puertas y ventanas, y una de las camionetas terminó incendiándose antes de que pudiera retirar los vehículos.

Daños en viviendas Después de ponerse a salvo, regresó con sus hermanos y otros vecinos para intentar contener el fuego con baldes, mientras trabajaban los bomberos. La vivienda quedó muy deteriorada y, por el momento, no puede ser habitada, por lo que la familia permanece fuera del inmueble para resguardar lo que quedó y comenzar con la limpieza. Suárez también señaló que el incendio avanzó hacia el asentamiento San Cayetano y afectó varias casas.

Santa Lucía y Médano de Oro Uno de los episodios más graves se registró durante la tarde del miércoles en Santa Lucía, en jurisdicción de la Comisaría 5ª, cerca de las 19. Un llamado alertó sobre un incendio de grandes dimensiones en la zona de Avenida Libertador y Urquiza, y las llamas atravesaron los límites del predio hasta avanzar hacia el asentamiento San Cayetano. El fuego provocó la destrucción de al menos seis viviendas y dejó a varias familias con importantes pérdidas.

Además, un adolescente sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y un hombre resultó herido con quemaduras en las piernas y en la zona abdominal. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, mientras otras personas recibieron asistencia por intoxicación con monóxido de carbono. En paralelo, en Médano de Oro, personal de la Subcomisaría local intervino alrededor de las 18:45 en la zona de calle Alfonso XIII y calle 6, donde el fuego comenzó en un zanjón con pastos secos y avanzó hacia viviendas cercanas.

Una de las propiedades afectadas en ese sector pertenece a un hombre de 63 años que no estaba en el lugar cuando comenzó el incendio. Con varios frentes todavía bajo evaluación, las familias damnificadas enfrentan ahora tareas de limpieza, resguardo de lo que quedó y reconstrucción de sus viviendas y pertenencias.