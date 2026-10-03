El sospechoso fue interceptado durante la madrugada mientras permanecía frente a comercios de Avenida Rioja. Llevaba un cuchillo entre sus pertenencias y, al verificar sus datos, la Policía constató que tenía un pedido de captura vigente. Además, fue señalado como presunto autor del robo de tres celulares ocurrido horas antes en una reconocida cochería.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este viernes en pleno centro de Capital luego de que efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia lo observaran en actitud sospechosa frente a distintos comercios. Durante el procedimiento, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo y posteriormente establecieron que tenía un pedido de captura vigente. Además, su descripción coincidía con la de un sujeto registrado por las cámaras de seguridad durante un robo cometido horas antes en una cochería de la ciudad.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:55, cuando los efectivos recorrían la zona de Avenida Rioja y calle Mitre y advirtieron a un hombre que observaba las vidrieras de manera insistente.

Al entrevistarlo, manifestó llamarse Rodolfo y tener domicilio en Capital, aunque reaccionó de manera agresiva e insultó al personal policial. Ante esta situación, los uniformados solicitaron apoyo y realizaron un palpado de urgencia.

Durante el procedimiento encontraron una bolsa de consorcio negra que contenía un cuchillo marca Tramontina, con cabo de madera marrón y una hoja metálica de aproximadamente 10 centímetros. El elemento fue secuestrado.

La conexión con un robo ocurrido horas antes

Mientras avanzaba el procedimiento, los efectivos se comunicaron con la comisaría jurisdiccional y descubrieron que el hombre había sido denunciado ese mismo día como presunto autor de un robo ocurrido en la Cochería Lanusse y Annecchini S.A., ubicada en Avenida Rioja 420/424 Sur.

Según la denuncia realizada por la presidenta del directorio de la firma, el hecho ocurrió el 1 de octubre. A las 7:02 recibió un llamado de un empleado que había cumplido funciones durante el turno de 22:00 a 7:00.

El trabajador relató que alrededor de las 6:00 escuchó ruidos provenientes de una oficina contigua, donde se encontraban tres teléfonos celulares Samsung con sus respectivos cargadores. Al acercarse, observó una sombra detrás de una mampara que rápidamente desapareció.

En ese momento no le dio mayor importancia, ya que pensó que podía tratarse de personal encargado del mantenimiento de las cámaras de seguridad.

Sin embargo, posteriormente, alrededor de las 8:40, al revisar las filmaciones, se descubrió la secuencia del robo. Según las imágenes, a las 6:10 un sujeto ingresó a la oficina y sustrajo los tres teléfonos celulares. Un minuto después mantuvo un intercambio de palabras con González y, a las 6:12, escapó por un ventanal que tiene salida hacia Avenida Rioja.

También tenía un pedido de captura

La situación se complicó aún más para el detenido cuando los efectivos verificaron sus antecedentes en el sistema de la Policía de San Juan. Allí constataron que registraba un pedido de captura vigente por infracción a los artículos 109°, 113°, 117° y 118° de la Ley 941-R, por comparencia.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la sede jurisdiccional correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. El cuchillo encontrado durante el procedimiento también quedó secuestrado como parte de las actuaciones.