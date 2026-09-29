La Justicia condenó a Ezequiel Asun a tres años de prisión condicional por captar a dos hermanos sanjuaninos con un falso perfil de influencer y pedirles fotos íntimas a cambio de un iPhone. La madre de los chicos descubrió el engaño a tiempo y radicó la denuncia.

Un hombre oriundo de Buenos Aires, identificado como Ezequiel Asun, fue condenado a tres años de prisión condicional (no va preso mientras cumpla ciertas condiciones) por captar a dos hermanos sanjuaninos de 10 y 13 años a través de grooming, el acoso a menores por internet con fines sexuales. La Justicia homologó un juicio abreviado, un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para resolver la causa sin llegar a juicio oral, y así cerró el caso.

Según consta en la causa, Asun se presentó en Instagram con el perfil falso "@eliiimoliinna", haciéndose pasar por una mujer llamada "Eli Molina". Le hizo creer a los chicos que habían ganado un iPhone 17 Pro Max en una rifa y, para entregarles el premio, empezó a pedirles fotos con cada vez menos ropa. Antes de reclamarles la dirección de la casa familiar para el supuesto envío, llegó a exigirles imágenes sin ropa.

El engaño se descubrió el 6 de febrero de 2026, cuando la madre de los chicos volvió del trabajo y los notó raros con un celular. Al preguntarles qué pasaba, la nena le contestó: "Mamá, me gané un iPhone", y le contó que la supuesta influencer le pedía la dirección de la casa para mandarlo. La madre tomó el teléfono, leyó la conversación y vio que el acosador había avisado que volvería a escribir a las 02:30 de la madrugada.

La mujer llamó al 911, donde le recomendaron comunicarse con la Línea 137 de Grooming para recibir asesoramiento. Esa misma noche, a las 21:00, radicó la denuncia penal. Su reacción rápida cortó el contacto antes de que avanzara más.

La investigación quedó a cargo de la UFI ANIVI y la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que trabajaron en conjunto para identificar al acusado. La causa estuvo a cargo de la fiscal Andrea Insegna y el ayudante fiscal Federico Pereyra.

Con la evidencia digital reunida, la defensora oficial Sandra Leveque acordó con la fiscalía resolver el caso por juicio abreviado. El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi homologó el acuerdo y dictó la condena de tres años de prisión condicional para Asun.

Ante una situación de grooming, se puede llamar de forma gratuita a la Línea 137, disponible las 24 horas para asesoramiento y contención.