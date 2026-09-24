Un nuevo siniestro vial en la esquina de General Acha y Fray Mamerto Esquiú, en Trinidad, Capital, volvió a poner bajo reclamo la necesidad de ordenar ese cruce con un semáforo. Según el testimonio recogido por TELESOL DIARIO, el episodio ocurrió este jueves y dejó a dos vehículos sobre la vereda noreste tras el impacto. Vecinos y comerciantes de la zona sostienen que los choques se repiten en ese punto y que ya presentaron pedidos formales ante la Municipalidad.

En diálogo con TELESOL DIARIO, Alejo Díaz, testigo del hecho, describió que se encontraba en la vereda suroeste cuando observó el paso de un Fiat Punto conducido por una mujer, que circulaba de oeste a este por Esquiú. “Asomó mucho la trompa, no frenó a cero y siguió”, relató sobre la maniobra previa al choque. Su versión ubica al otro vehículo, una Surán blanca, circulando por General Acha a una velocidad estimada de “unos 60/70 km/h”, siempre según su testimonio.

De acuerdo con ese relato, el impacto provocó que ambos rodados terminaran desplazados sobre la vereda noreste. El dato central del episodio es que el siniestro volvió a ocurrir en una esquina señalada por vecinos como conflictiva para la circulación. En ese marco, el reclamo no se limita a una medida puntual, sino a la necesidad de reducir la frecuencia de maniobras riesgosas en una intersección con tránsito vehicular y peatonal.

Reclamo por ordenamiento





Díaz afirmó que en la zona hicieron “numerosos reclamos” para que se incorpore señalética o un semáforo que ayude a prevenir o, al menos, mitigar siniestros viales. También sostuvo que los conductores “se meten en contramano” y que “pasan rápido”, en una descripción que atribuyó al comportamiento habitual en ese sector. A eso sumó otro problema de infraestructura: “Encima hay pozos y las veredas están destruidas”, señaló.

El mismo testigo indicó que los vecinos presentaron un pedido con firmas ante la Municipalidad, aunque hasta el momento no recibieron novedades. Ese dato ubica el reclamo en el plano institucional y deja abierta la definición sobre eventuales medidas de ordenamiento vial. Por ahora, el punto sigue sin una respuesta oficial consignada en la información disponible, mientras persiste la demanda de una intervención que reduzca el riesgo en la esquina.