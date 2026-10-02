Una mujer fue hallada apuñalada en un loteo de Chimbas y el principal sospechoso se quitó la vida. La Justicia analiza también la muerte de la perrita de la pareja.

Un femicidio ocurrido este jueves en el loteo 30 de Agosto, en Chimbas, quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Especiales por la muerte de una mujer, del presunto agresor y de la mascota de la pareja. La víctima fue identificada como Fanny Figueroa y el principal sospechoso como Daniel Maldonado, ambos oriundos de Buenos Aires. El caso incorpora, además, la duda sobre si la perrita caniche también murió por una agresión directa o por contacto con una sustancia tóxica hallada en la escena.

Los peritos que intervinieron en el domicilio establecieron en un primer examen que Figueroa murió de manera violenta a manos de un tercero. En paralelo, el cuerpo de Maldonado presentaba heridas compatibles con un suicidio, según los especialistas. Esa primera reconstrucción orienta la pesquisa hacia una secuencia en la que la mujer habría sido atacada primero y el hombre se habría quitado la vida después.

Investigación pericial

El fiscal Iván Grassi informó que, por ahora, no está confirmada la causa de muerte de la perrita y que se analizan todas las posibilidades. Cerca de los cuerpos, los peritos encontraron una sustancia tóxica que todavía no fue identificada. Una de las hipótesis es que el hombre haya intentado quitarse la vida de más de una forma, lo que explicaría la presencia de ese veneno en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos, los cuerpos permanecían en el sitio desde hacía más de cinco días. Esa estimación es relevante para la reconstrucción de la secuencia de hechos y para precisar los tiempos entre la muerte de la mujer y el posterior suicidio del sospechoso, que por ahora siguen en análisis. La investigación también busca determinar si la mascota murió por un ataque directo o si ingirió accidentalmente la sustancia hallada por los peritos.

Actuaciones en curso

Los vecinos del loteo dijeron conocer a la pareja, aunque sin trato frecuente. El Ministerio Público intentaba contactar a algún familiar para dar aviso, ya que ambos eran de Buenos Aires y no tenían parientes en San Juan. La línea 144 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas ante situaciones de violencia de género.