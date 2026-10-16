La Policía y la familia buscan a Francisco Pelaitay Tyago , visto por última vez el miércoles 14 de octubre . El operativo se concentra en puestos rurales de difícil acceso.

Un adolescente de 16 años es buscado en el departamento 25 de Mayo desde el miércoles 14 de octubre, después de salir a cabalgar con amigos por una zona rural y no regresar a su casa de Villa Yanelli. El joven fue identificado como Francisco Pelaitay Tyago y, según el aviso inicial, padece diabetes, un dato que incrementó la preocupación por su estado de salud. La búsqueda involucra a la Policía y a sus familiares, en un contexto de terreno rural de acceso limitado.

La denuncia fue radicada por su madre, una mujer de 56 años, ante personal de la Comisaría Décima. De acuerdo con su declaración, los amigos que acompañaban al adolescente señalaron que lo habían perdido de vista durante la salida. Desde entonces, no hubo novedades confirmadas sobre su paradero.

Intervención judicial y policial Ante la denuncia, intervino personal de Búsqueda y Rescate y la UFI Genérica, con actuaciones por desaparición de persona. Los primeros recorridos se concentraron en puestos ubicados en el interior del campo, donde el acceso resulta complicado. Según la información preliminar, los equipos lograron llegar a dos puestos, mientras que un tercero presentaba dificultades para acceder por vía terrestre.

Terreno de difícil acceso Por las características de la zona, se evaluó la posibilidad de utilizar un helicóptero para ampliar el rastrillaje y alcanzar sectores a los que no se puede ingresar con facilidad por tierra. El operativo sigue con participación de personal policial y equipos especializados. La prioridad oficial es establecer con precisión dónde se encuentra el adolescente y avanzar en un hallazgo que permita cerrar la búsqueda en el menor tiempo posible.