El comunicador fue golpeado tras salir a verificar un corte de luz en su casa. La Policía halló la Toyota Hilux cuando los sospechosos intentaban huir.

El periodista Antonio Canales fue asaltado cerca de las 4 de este viernes en su vivienda de la zona de calle 11 y Costa Canal, cuando salió a verificar un corte de energía. Según la información policial, al menos cuatro delincuentes habían ingresado a la propiedad y lo agredieron antes de escapar con una Toyota Hilux que había comprado recientemente.





La víctima salió de la casa para constatar qué ocurría con el suministro eléctrico y se encontró con los intrusos dentro del domicilio. El hecho derivó en un robo de vehículo y en una agresión física contra el periodista, que luego quedó en buen estado general, de acuerdo con fuentes del caso. El dato de que la camioneta tenía unos 100 kilómetros de uso fue mencionado como trascendido y no como una constatación oficial.

Operativo policial Tras la denuncia, la Policía montó un operativo cerrojo en la zona con intervención de la Comisaría 7ma, Comisaría 35ta, Subcomisaría Ansilta, Unidad Operativa Quinto Cuartel y Unidad Operativa Ansilta. El despliegue permitió localizar la camioneta mientras los sospechosos intentaban escapar. Al advertir la presencia policial, abandonaron el vehículo sobre la banquina de calle Chacabuco y huyeron a pie.

La Toyota Hilux fue recuperada y luego restituida a Canales. El procedimiento dejó abierta la búsqueda de los responsables, cuya identidad todavía no fue establecida. La causa sigue en investigación para determinar cómo ingresaron a la vivienda y concretar las detenciones.

Investigación en curso Por el momento, el caso reúne dos elementos centrales: el ataque en el domicilio y la rápida recuperación del vehículo. La intervención policial evitó que la camioneta saliera de la zona, pero no permitió aún identificar a los autores. La evolución de la pesquisa dependerá de las medidas que adopten las fuerzas actuantes para individualizar a los sospechosos y reconstruir su recorrido de fuga.