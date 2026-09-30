El procedimiento ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. La Justicia investiga la presunta participación de otra persona.

Un joven de 18 años fue aprehendido en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de ser señalado como uno de los presuntos protagonistas de un hecho en el que un repartidor de delivery habría sido amenazado con un arma de fuego.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, que fueron alertados sobre un supuesto robo con arma de fuego ocurrido a la altura de la manzana Q del mismo barrio. Según la información aportada a los uniformados, los presuntos autores serían dos hombres.

Uno de ellos vestía ropa negra, mientras que el otro llevaba una camiseta roja y pantalón negro y sería quien portaba el arma de fuego. Con esos datos, los policías realizaron recorridas por la zona y observaron a un sujeto con camiseta roja que corría a pie a la altura de la rotonda, en dirección hacia el oeste.

Detención e imputación

Los efectivos iniciaron un seguimiento y finalmente lograron interceptarlo y aprehenderlo. El detenido fue identificado como Butierrez Figueroa, de 18 años, con domicilio en el mismo barrio donde se produjo el procedimiento. Quedó a disposición de la Justicia y la causa fue caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

La intervención quedó en manos de la UFI correspondiente, que deberá avanzar en la determinación de las circunstancias del hecho y en la eventual participación de otras personas. Por el momento, la información oficial describe una aprehensión y una investigación en curso, sin que se hayan informado otras medidas procesales.