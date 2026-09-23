Familiares y compañeros reclamaron justicia frente al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La audiencia prevista para este miércoles fue suspendida.

Familiares, amigos y compañeros del colegio Santa Teresita, de Rawson, se concentraron este miércoles frente al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia para reclamar justicia por la muerte de Uriel Ríos, de 17 años.

La movilización coincidió con un nuevo movimiento en la causa, que se tramita como homicidio por el uso de arma blanca. En ese marco, la audiencia prevista para la jornada fue suspendida por decisión de la jueza María Julia Camus.

Cambio de defensa

El adolescente de 17 años señalado como presunto autor del hecho cambió de defensa y ahora es representado por la abogada María Filomena Noriega. La letrada asumió recientemente la representación y pidió tiempo para interiorizarse en el expediente, revisar las pruebas reunidas y conocer en detalle los elementos incorporados a la investigación.

Según se informó, la suspensión de la audiencia estuvo vinculada a la presencia de familiares y allegados de la víctima frente al juzgado. La medida buscó evitar posibles conflictos y resguardar tanto a la familia de Uriel como al adolescente imputado. En paralelo, la defensa indicó que necesita acceder al expediente para definir su estrategia procesal.

Medidas pendientes

La investigación continúa abierta y la nueva defensora anticipó que buscará acceder a las cámaras de seguridad del lugar y de la zona para reconstruir cómo ocurrió el episodio. También sostuvo que la información que maneja hasta ahora indica que se habría producido una pelea en la que participaron varias personas, aunque esa hipótesis forma parte de la línea defensiva y no constituye una conclusión judicial.

La abogada agregó que su representado habría sido agredido antes del episodio y que ese punto será incorporado a la estrategia de defensa. Por tratarse de un menor de edad involucrado en una causa penal, su identidad no puede ser difundida. La audiencia quedó pendiente y su reprogramación dependerá del tiempo que requiera el análisis del expediente y de las decisiones que adopte el juzgado.